Depay a pris sa décision et le Barça ne va pas aimer

Memphis Depay aurait dit à ses coéquipiers qu'il restait au Barça.

Le nombre de joueurs du FC Barcelone jugés excédentaires mais heureux de rester au club semble augmenter cet été, plutôt que de diminuer. Memphis Depay vient peut-être de s'ajouter à cette liste.

L'attaquant néerlandais était la recrue phare du FC Barcelone l'été dernier et pendant plusieurs mois, il a été à la hauteur de cette réputation. Malgré des problèmes de blessure, Memphis a terminé la saison en tant que co-meilleur buteur du FC Barcelone. Pourtant, il ne fait aucun doute qu'il a perdu sa place dans le onze de départ après l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

Depuis, Robert Lewandowski et Raphinha sont arrivés, tandis qu'Ansu Fati s'est remis de ses blessures au genou. Il semblerait qu'il n'ait plus de place dans l'équipe et le FC Barcelone espérait gagner de l'argent sur sa vente.

Selon Sport, il n'a cependant pas l'intention de partir. L'attaquant néerlandais aurait dit à ses coéquipiers que "même si six attaquants viennent, je continuerai".

Cela représente un problème pour le FC Barcelone. En plus de l'espoir de gagner de l'argent avec cette signature et d'aider à atteindre la limite salariale de la Liga, la taille de leur effectif est en pleine expansion. Il y a actuellement 32 joueurs dans l'équipe première, dont sept ne pourront pas être enregistrés. Le manager Xavi Hernandez ne voudra pas non plus travailler avec un effectif aussi pléthorique.