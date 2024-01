Mercato : Azzedine Ounahi cash sur sa situation à l’OM

Devenu indésirable à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi aborde sa situation dans le club phocéen.

Beaucoup moins performant à l’Olympique de Marseille alors qu’il était un espoir pour les Phocéens après son recrutement l’hiver 2023 en provenance d’Angers SCO, Azzedine Ounahi est cité sur le départ ces dernières semaines. En quête d’argent pour pouvoir se renforcer, l’OM serait ouvert à une vente du Marocain.

Ounahi vers l’Arabie Saoudite ?

Recruté à 8 millions d’euros il y a un an environ en provenance du SCO Angers, Azzedine Ounahi, qui semblait être une pioche surtout après sa belle Coupe du monde 2022 avec le Maroc au Qatar, n’a pas su s’imposer dans le club du Sud de la France. Utilisé à des postes non désirés sous Marcelino, le Lion de l’Atlas a retrouvé sa place sous l’entraîneur Gennaro Gattuso.

En sélection marocaine pour la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février), qui se déroule en Côte d’Ivoire, le Lion de l’Atlas pourrait ne plus revenir dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain marocain intéresserait fortement des clubs saoudiens, qui veulent se l’adjuger cet hiver. Une opération que le club phocéen verrait d’un bon œil pour se renforcer. Renan Lodi a été officiellement vendu à Al-Hilal, ce mercredi.

« On commence à retrouver le Ounahi de la Coupe du monde »

Entre pépins physiques et positionnement à des postes non désirés, Ounahi n’a pas pu faire valoir ses compétences sous Marcelino. Buteur, mercredi soir, avec le Maroc face à la Tanzanie (3-0) lors de la première journée de la CAN, l’ancien Angevin envoie un message à Gennaro Gattuso et l’Olympique de Marseille.

« Dernièrement, en club, il y avait plusieurs trucs qui ont fait que je n’étais pas à 100%. J’en ai déjà parlé. Aujourd’hui, et même avant sur mes dernières semaines à Marseille j’étais beaucoup mieux après ma blessure au dos. Mentalement, j’étais bien. Aujourd’hui, on commence à retrouver le Ounahi de la Coupe du monde. Moi je suis content. Je suis heureux de prendre les trois points. C’est à moi d’être concentré et de travailler pour retrouver le rythme et retrouver le vrai Ounahi », a-t-il déclaré en conférence de presse après la victoire.

Le milieu de terrain de 23 ans est attendu contre la République Démocratique du Congo de son coéquipier en club, Chancel Mbemba, dimanche prochain à 15 heures. Les Léopards ayant été accrochés d’entrée par la Zambie (1-1).