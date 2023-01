Mercato - L'OM frappe fort et recrute Ounahi

Très courtisé depuis son excellente Coupe du Monde, Azzedine Ounahi rejoint finalement l'OM. Un fameux coup pour les Phocéens.

Au sortir d'une étincelante Coupe du monde 2022, les révélations marocaines étaient promises à des transferts huppés et devaient affoler le marché. Mais le soufflet est retombé : Sofyan Amrabat intéresse l'Atletico Madrid mais officie toujours à la Fiorentina, Sofiane Boufal est toujours à Angers et Yahya Attiatallah au Wydad Casablanca. Même Azzedine Ounahi, pourtant le plus courtisé, semblait presque parti pour rester à Angers. Mais ce vendredi 27 janvier, l'OM a trouvé un accord total pour s'offrir l'élégant milieu de terrain. Le transfert sera bouclé aussitôt que le départ de Bamba Dieng deviendra effectif.

L'OM malgré la concurrence

Selon les informations de RMC Sport, l'OM et Angers sont en effet tombés d'accord pour le transfert d'Azzedine Ounahi vers la Canebière. Le jeune médian de 22 ans y signera un contrat de 4,5 ans, son salaire n'a pas encore été révélé. Intéressé depuis le début du mercato, l'OM réalise ici un grand coup car la concurrence était rude, et fortunée.

Si le Barça a été évoqué un temps sans réelle implication, l'Italie a longtemps fait les yeux doux à l'international marocain. L'Inter et Naples ont marqué leur intérêt, les Napolitains étant même prêts à lâcher 20M mais seulement à l'été. Après avoir tâté le terrain, le PSG, seul réel concurrent aux Marseillais en Ligue 1, a abandonné la piste. En Angleterre par contre, on parle d'une offre de 25M de la part de Leeds. Ce sont pourtant « seulement » 10M qui seront déboursés (dont 2M€ de bonus) par l'OM pour boucler le transfert. Un fameux tour de force de Pablo Longoria, un de plus.

Ounahi était déjà à l'entrainement, ce vendredi du côté de la Commanderie. Le SCO d'Angers l'a vite libéré et pour une somme inférieure à celles qui circulaient initialement après le bon Mondial réalisé par le joueur. Said Chabanne, le président angévin, a revu ses ambitions financière à la baisse car il craignait de ne pas le vendre cet hiver et donc de voir baisser le prix encore plus l'été prochain en cas de descente en Ligue 2.