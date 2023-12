Le Maroc se prive de sa star pour la CAN

La liste des Lions de l’Atlas pour la CAN 2023 est désormais connue. Le Maroc va en Côte d’Ivoire sans sa star.

C’est officiel. Ce jeudi 28 décembre 2023, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a rendu publique sa liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), qui aura lieu en Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Un gros nom manque à l’appel.

Après le Mondial, le Maroc veut empocher l’Afrique

Pour une première fois dans l’histoire d’une Coupe du Monde, une sélection nationale d’Afrique est allée jusqu’à se battre pour une troisième place. Lors de la dernière édition de ladite compétition jouée au Qatar et remportée par l’Argentine, le Maroc a fait un parcours salutaire jusqu’à la petite finale avant de tomber face à la Croatie pour terminer à la quatrième position.

Récemment couronné entraîneur de l’année lors de la cérémonie CAF Awards, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, veut continuer à faire parler ses compétences d’entraîneur et celles de l’équipe du Maroc à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre dans quelques jours, en Côte d’Ivoire. Ce jeudi 28 décembre 2023, le technicien marocain a dévoilé sa liste.

L'article continue ci-dessous

Backpage

Hamdallah absent de la CAN

Pour espérer rééditer les performances de la dernière Coupe du monde, le sélectionneur marocain a fait appel à quelques noms très bien connus de son effectif. Il s’agit en effet des habitués Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Nayef Aguerd ou encore Azzedine Ounahi et Youssef En-Nesyri. Absent du Mondial 2022 en raison d’une blessure des dernières minutes, le joueur de l’Olympique de Marseille, Amine Harit, fait partie de la liste retenue pour cette CAN.

Getty Images

De son côté, Noussair Mazraoui, qui s’était blessé et était annoncé forfait avec le Bayern Munich, est finalement présent dans la liste de Regragui. Amine Adli, qui a opté pour les Lions de l’Atlas, disputera aussi sa première CAN tout comme le Rémois Amir Richardson, qui vient de bénéficier de sa première convocation.

Ailleurs, on note une grosse absence. Il s’agit de l’avant-centre d’Al Ittihad Club, Abderrazak Hamed-Allah, qui n’est pas appelé par Walid Regragui. L’international marocain (26 capes, 04 buts) devra suivre la compétition sur les écrans de sa télévision.

GOAL AR / Getty

Pour rappel, le Maroc est logé dans le groupe F de la CAN 2023 en compagnie de la République Démocratique du Congo (RDC), de la Tanzanie et de la Zambie. La CAN démarre le 13 janvier et prend fin le 11 février 2024.

La liste du Maroc

Gardiens

Yassine Bounou (Al-Hilal – Arabie saoudite)

Munir El Kajoui (Al-Wehda – Arabie saoudite)

El Mehdi Benabid (AS Far – Maroc)

Défenseurs

Achraf Hakimi (PSG – France)

Noussair Mazraoui (Bayern Munich – Allemagne)

Nayef Aguerd (West Ham – Angleterre)

Romain Saïss (Al-Shabab – Arabie saoudite)

Yunis Abdelhamid (Stade de Reims – France)

Abdelkabir Aqbar (Alavés – Espagne)

Yahya Attiat Allah (Wydad AC– Maroc)

Mohamed Chibi (Pyramids FC – Egypte)

Chadi Riad (Bétis Séville – Espagne)

Milieux

Bilal El-Khannouss (KRC Genk – Belgique)

Azzeddine Ounahi (Marseille – France)

Michael Amir Richardson (Stade de Reims – France)

Selim Amallah (Valence – Espagne)

Sofyan Amrabat (Manchester United – Angleterre)

Oussama El-Azzouzi (Bologne – Italie)

Ismael Saibari (PSV – Pays-Bas)

Attaquants

Amine Harit (Marseille – France)

Youssef En-Nesyri (FC Séville – Espagne)

Hakim Ziyech (Galatasaray – Turquie)

Ayoub El-Kaabi (Olympiakos – Grèce)

Abdessamad Ezzalzouli (Bétis Séville – Espagne)

Tarik Tissoudali (La Gantoise – Belgique)

Sofiane Boufal (Al-Rayyan – Qatar)

Amine Adli (Bayer Leverkusen – Allemagne)