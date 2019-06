Mercato ASSE : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à l'ASSE.

ASSE : les enjeux du mercato d'été 2019

Quatrième de la saison dernière et donc qualifiée pour la prochaine , l'AS Saint-Etienne et son effectif restreint va devoir se montrer active sur le marché des transferts ces prochaines semaines. Et pour cause, les derniers mois ont prouvé les limites et surtout les risques qu'entraîne le fait de tabler sur un effectif qualitatif mais tout autant réduit, tant les blessures sont malheureusement le lot d'une longue saison, qui plus est quand celle-ci s'annonce européenne.



Ainsi, l'idée à l'AS Saint-Etienne est de venir étoffer un effectif qui ne devrait pas être amputé de ses meilleurs joueurs durant l'intersaison. De plus, le club du Forez a eu la bonne idée de préparer ce mercato en avance, en enrôlant le très prometteur défenseur central Harold Moukoudi, qui était en litige avec le Havre, son club formateur, ainsi que le Clermontois Franck Honorat, co-meilleur passeur de la saison dernière. Pour continuer à faire leurs amplettes, et notamment depuis le départ de Jean-Louis Gasset, qui était très apprécié et qui jouissait d'un important carnet d'adresses, recruter malin devra justement rester le maître mot pour les dirigeants des Verts, qui pourront déjà se montrer satisfaits s'ils parviennent à préserver leurs meilleurs éléments au terme de l'été.

Un milieu de terrain à reconstruire

À l’heure actuelle, seul Yann M'Vila, le métronome de l'équipe stéphanoise, est présent au poste de milieu de terrain. En tout cas, il est le seul qui semble avoir le niveau nécessaire pour être titulaire en . De ce fait, alors que le Norvégien Ole Selnaes est parti l'hiver dernier, et que les prêts de ses deux remplaçants Valentin Vada et Youssef Aït-Bennasser sont terminés, l'ASSE va devoir recruter en nombre au milieu de terrain.



Dans cette optique, au moins deux joueurs sont attendus à ce poste lors des prochaines semaines. Et du côté de l'Etrat, les profils ont été ciblés. Pour venir épauler Yann M'Vila, qui devrait rester dans le Forez grâce à l'intronisation sous le signe de la stabilité de Ghislain Printant au poste d'entraîneur, les Verts sont à la recherche et d'un joueur d'expérience, ce qui ne serait pas de trop en Ligue Europa, et d'un joueur puissant et athlétique capable de se projeter vers l'avant. Le second profil semblant celui qui complèterait le mieux les qualités de l'ancien joueur du et de l' notamment.



Parmi les cibles évoquées, les noms de Yohann Cabaye, libre de tout contrat, ou encore des Monégasques Kevin N'Doram et Jean-Eudes Aholou reviennent avec insistance. Si le premier devrait être difficile à satisfaire financièrement, les deux autres cités semblent être des pistes relativement avancées et ayant l'avantage d'être relativement peu onéreuses, ce qui permettrait de garder des liquidités pour recruter sur le flan de l'attaque.

Des pistes offensives, et un besoin en défense

Car oui, même si l'ASSE dispose déjà de bons joueurs offensifs, à l'image des deux amis Wahbi Khazri et Rémy Cabella, ou encore comme l'attaquant Robert Beric et les ailiers Arnaud Nordin et Romain Hamouma, des renforts ne seraient pas de trop. Et ce n'est un secret pour personne, les renforts offensifs ont un coût. Et souvent pas des moindres. Néanmoins, les Verts seraient proches de conclure le transfert de Denis Bouanga, auteur de 8 buts pour sa première saison en Ligue 1 du côté du Nîmes Olympique, qui constituerait un renfort de poid. De plus, les noms de Flavien Tait (Angers) ou encore de Silas ( ) sont évoqués.



Pour financer ces potentiels achats, les dirigeants comptent sur la probable vente de leur jeune pépite William Saliba, qui devrait traverser la Manche dans les prochaines semaines et rapporter une enveloppe conséquente, de l'ordre d'environ 30 millions d'euros. Une coquette somme, qui ne manquera pas d'être réinvestie, potentiellement sur celui qui s'est imposé comme un cadre la saison dernière : Timothée Kolodziejczak.



Mais faire revenir le défenseur des Tigres semble compliqué, pour l'heure en tout cas, tant le dossier apparaît couteux pour le récent quatrième de . D'autant que la priorité sera surtout de trouver un latéral gauche pour palier à la blessure du Brésilien Gabriel Silva. Pedro Rebocho (EAG) et Olivier Boscagli (OGC NIce) sont notamment ciblés à ce poste, qui se doit d'être renforcé suite à la fin de contrat de Pierre-Yves Polomat, qui était la doublure de Gabriel Silva.

ASSE : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Timothée Kolodziejczak Défenseur central Tigres, retour de prêt Valentin Vada Milieu , retour de prêt Youssef Aït Bennasser Milieu AS , retour de prêt Neven Subotic Défenseur central Fin de contrat Pierre-Yves Polomat Latéral gauche Fin de contrat Habib Maïga Milieu , transfert Yannis Salibur Milieu , retour de prêt Mickaël Panos Latéral droit Paphos, transfert Jorginho Ailier Ludogorets, transfert

ASSE : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination William Saliba Défenseur central , , City, transfert + prêt ? Yann M'Vila Milieu , transfert Mathieu Debuchy Latéral droit , transfert Makhtar Gueye Attaquant Foot, prêt Vagner Dias Ailiers Nancy, , transfert

ASSE : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Harold Moukoudi Défenseur central Libre Franck Honorat Ailier Clermont Foot, retour de prêt Alpha Sissoko Latéral droit Clermont Foot, transfert Victor Petit Milieu Premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2022) Léo Lacroix Défenseur central Hambourg, retour de prêt Vagner Dias Ailier Nancy, retour de prêt Assane Diousse Milieu Chievo Verone, retour de prêt Mahdi Camara Milieu Laval, retour de prêt Oussama Tannane Ailier gauche Utrecht, retour de prêt

ASSE : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019