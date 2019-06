OFFICIEL - Printant nouvel entraîneur de Saint-Etienne

Ghislain Printant est officiellement devenu entraîneur principal de l'AS Saint-Étienne, ce jeudi.

Ghislain Printant, ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, a paraphé un bail portant sur deux saisons avec l'AS Saint-Etienne et s'est donc engagé au sein du club forézien jusqu'en juin 2021. "Le Montpelliérain succède ainsi à son ami sur le banc des Verts avec l’objectif de poursuivre le remarquable travail accompli depuis un an et demi. Cette nomination traduit justement la volonté du club de pérenniser le projet sportif mis en œuvre à l’aube de la saison 2018-2019 et qui a conduit Saint-Etienne en UEFA Europa League, » peut-on ainsi lire sur le communiqué officiel de l'ASSE.

« J'éprouve un grand sentiment de fierté et je remercie les dirigeants pour leur confiance. J'ai l'ambition et l'énergie nécessaires pour poursuivre tout le travail mis en place depuis dix-huit mois avec Jean-Louis Gasset. », a confié pour sa part le nouveau coach des Verts au site officiel du club.

Ghislain Printant succède à Jean-Louis Gasset au poste d'entraineur de l' @ASSEofficiel. pic.twitter.com/WMtj4mMLaq — Goal (@GoalFrance) 6 juin 2019

Roland Romeyer, le président de l'AS Saint-Etienne, a affirmé de son côté être « très heureux que Ghislain Printant soit désormais l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne ». « Nous souhaitions en effet nous inscrire dans la continuité du travail réalisé par Jean-Louis Gasset et son staff. La nomination de Ghislain Printant est donc immédiatement apparue comme une évidence. », a-t-il indiqué, toujours sur le site officiel stéphanois.

À noter que l’effectif stéphanois était très favorable à la nomination de Prinant dans le rôle de coach principal. On pense notamment aux propos de Yann M'Vila ou encore ceux de Rémy Cabella ces derniers jours : "S’il y en a bien un qui peut reprendre notre équipe à ce moment-là, c’est lui. On ne sait pas comment ça va se passer dans les prochains jours, mais la priorité c’est Ghislain. Il a vécu avec nous, il sait comment on fonctionne. Si c’est lui, je serai le plus heureux.", avait notamment annoncé Cabella.