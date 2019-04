OFFICIEL - Harold Moukoudi (Le Havre) s'engage en faveur de l'AS Saint-Etienne

Courtisé par de nombreux clubs, Harold Moukoudi, le jeune défenseur du Havre, s'est engagé pour quatre ans en faveur de l'AS Saint-Etienne ce samedi.

C'était devenu un secret de polichinelle, mais les fervents supporters de l'AS Saint-Etienne attendaient de pied ferme l'officialisation pour afficher leur satisfaction. C'est désormais officiel, Harold Moukoudi, jeune défenseur central de 21 ans placardisé du côté du Havre depuis plusieurs mois pour avoir refusé de prolonger son contrat en Normandie, s'est engagé pour quatre saisons en faveur des Verts. Un beau coup, tant le potentiel du joueur avait suscité les avances de nombreux clubs.

"C’est un moment très important dans ma carrière"

"C’est une fierté de rejoindre l’un des plus grands clubs français. Je suis très heureux et impatient de découvrir Geoffroy-Guichard. Quand un coach de la dimension de Jean-Louis Gasset vous parle, vous êtes attentif. Je sais que je vais pouvoir continuer à progresser avec lui. Il a pesé dans mon choix, tout comme les supporters qui sont sans doute les meilleurs de . C’est un moment très important dans ma carrière. J’ai cherché un endroit où je pouvais progresser et l'ASSE est le club idéal", a déclaré le principal intéressé en marge de sa présentation sur le site officiel du club du Forez, ce samedi.

💥 @MoukoudiH a signé un contrat de 4️⃣ ans avec l’#ASSE ! Le défenseur rejoindra le club l'été prochain.

👋 Bienvenue Harold 🤝 — (@ASSEofficiel) 13 avril 2019

"Harold est un jeune joueur doué et performant que notre cellule de recrutement suit depuis plusieurs mois. Il était convoité par de nombreux clubs. Son choix montre notre attractivité et notre ambition. Nous sommes donc particulièrement heureux et fiers de l’accueillir aujourd’hui à l’AS Saint-Étienne. C'est aussi une satisfaction d'anticiper nos besoins et d'avancer dès maintenant dans notre recrutement", s'est pour sa part félicité Frédéric Paquet, le directeur général du club.

Toutefois, encore sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec , le jeune et athlétique défenseur ne sera officiellement Stéphanois qu'à partir du 1er juillet. D'ici là, les Verts peuvent aborder la saison prochaine avec sérénité, eux qui en plus de leur futur défenseur, sont déjà particulièrement pourvus dans l'axe de la défense, avec des joueurs comme Loïc Perrin, Timothée Kolodziejczak, Neven Subotic ou encore William Saliba, lui aussi annoncé comme très prometteur.