JO Paris 2024 : Très mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé !

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé à quelques mois du démarrage des Jeux Olympiques Paris 2024.

Du mercredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, la capitale française vibrera aux couleurs des Jeux Olympiques de cette année. Mais à environ quatre mois de l’entame de cette 33e olympiade de l’histoire, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui rêve de participer aux JO avec les Bleus, reçoit une mauvaise nouvelle.

Mbappé veut jouer les Jeux Olympiques Paris 2024

Dans quatre mois débutent les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé envisage de participer à la compétition avec l’équipe olympique de France de football. Alors que Didier Deschamps ne trouve aucun inconvénient quant à la participation du Bondynois, le sélectionneur des Bleus auxdits Jeux, Thierry Henri, reste dubitatif sur le sujet.

Alors qu’il quitte gratuitement le PSG à l’issue de la saison, l’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait s’engager avec le Real Madrid, selon plusieurs sources. Une décision qui revient à son futur club de trancher sa participation ou non aux JO.

« Kylian a une place particulière partout. Mais entre vouloir et pouvoir il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain) mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet. Les clubs (français) et les présidents ont été réceptifs, mais le problème se posera certainement avec les clubs étrangers. Pourquoi ils libèreraient leurs joueurs? Et il n’y a pas que cela. Je ne sais pas qui je sélectionnerai encore, mais mettons que je veuille un joueur et que son club actuel accepte. S’il est transféré durant l’été, qui me dit que son nouveau club voudra le libérer ? », avait laissé entendre l’ancien milieu de terrain des Gunners d’Arsenal.

Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la France

Si les médias espagnols ont indiqué que Kylian Mbappé a voulu être présenté au Real Madrid avant les JO Paris 2024, El Chiringuito nous apprenait récemment que le joueur aurait trois semaines de pause pour pouvoir disputer les JO avec la France.

Mais bien qu’il soit l’un des sportifs français les plus connus dans le monde, Kylian Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la délégation française. Selon les informations de Le Parisien, le meilleur buteur de Ligue 1 ne remplit pas certains critères pour occuper ce rôle, notamment celui d’avoir déjà fréquenté la grande scène olympique.