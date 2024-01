Kylian Mbappé aux JO 2024 ? L’avis tranché de Thierry Henry

Sélectionneur de l’équipe olympique de France, Thierry Henry vient de décider de la présence ou non de Mbappé aux JO de Paris 2024.

Patron de l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry décidera de qui ira aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris l’été prochain. Interrogé sur la présence ou non du capitaine de l’Equipe de France, l’ancien joueur des Bleus vient de trancher.

Titi dubitatif sur la présence de Mbappé aux JO 2024

Comme tout autre joueur, Kylian Mbappé veut jouer les Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août prochain. Toutefois, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait savoir récemment qu’il ne s’opposerait pas à la décision de son club sur sa participation ou non. Interrogé sur le sujet par l’AFP, Thierry Henry, qui sera aux commandes de la barre technique de la France pour les JO, reste dubitatif pour l’ancien Monégasque.

« Kylian a une place particulière partout. Mais entre vouloir et pouvoir il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain) mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet », a d’abord laissé entendre l’ancien milieu de terrain des Gunners d’Arsenal, qui poursuit en détaillant un peu plus le sujet.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Les clubs (français) et les présidents ont été réceptifs, mais le problème se posera certainement avec les clubs étrangers. Pourquoi ils libèreraient leurs joueurs? Et il n’y a pas que cela. Je ne sais pas qui je sélectionnerai encore, mais mettons que je veuille un joueur et que son club actuel accepte. S’il est transféré durant l’été, qui me dit que son nouveau club voudra le libérer ? », a ajouté Thierry Henry.

Flou autour de l’avenir de Mbappé

En fin de contrat l’été prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, comme en 2022, n’a pas encore prolongé son contrat jusque-là. Un suspense qui pourrait durer encore longtemps. Car le joueur, qui est libre de discuter avec un club de son choix dès cet hiver pour y signer gratuitement dans six mois, n’a rien communiqué depuis.

(C)GettyImages

Le meilleur buteur de la Ligue 1 française (19 réalisations) aurait reçu un ultimatum de la part du Real Madrid où il est associé incessamment depuis plusieurs mois déjà. Un accord aurait même été conclu entre le Bondynois et le club de la capitale espagnole pour une arrivée l’été prochain.