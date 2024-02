"Mbappé à Paris, c'est fini", Daniel Riolo lâche une bombe

Plus aucun doute : Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de contrat. Daniel Riolo vient de tuer les espoirs des supporters et dirigeants du PSG.

Partira-t-il du Paris Saint-Germain ou renouvellera-t-il une nouvelle fois son contrat avec le club francilien ? C’est la grosse question que se posent plusieurs acteurs et amoureux du football au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Mais pour Daniel Riolo, le doute n’est plus au rendez-vous, car le Bondynois a déjà pris sa décision.

Mbappé au Real, attention à une nouvelle surprise

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois. Cela s’est amplifié depuis le début de cette nouvelle année où Foot Mercato avait fait savoir que l’ancien Monégasque avait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement l’été prochain. Même si la décision finale du concerné n’est pas encore connue, c’est le journal, Le Parisien, qui confirme les informations, évoquant un accord entre Mbappé et la Maison Blanche.

Mais le départ de Kylian Mbappé du club de la capitale française pourrait ne pas se produire comme ce fut le cas il y a deux ans, quand le capitaine de l’Equipe de France avait décidé, à la surprise générale, de renouveler son bail avec le PSG. Puisque selon le club champion de France, tout ce qui se raconte sur la toile n’est que des rumeurs, car il serait le premier à être informé de la décision de son joueur avant toute autre personne. Mbappé et le président parisien auraient conclu un accord dans ce sens. Mais Laure Boulleau, ambassadrice du PSG, avait aussi confirmé le départ du Bondynois sur les antennes de Canal+ récemment.

Mbappé va partir, Daniel Riolo ne doute plus

Après avoir été victime d’un tacle vicieux de la part de Lilian Brassier lors du match des huitièmes de finale de la Coupe de France contre le Stade Brestois (victoire 3-1 du PSG), Kylian Mbappé était laissé sur le banc contre Lille (victoire 3-1 du PSG) lors de la 21e journée de Ligue 1, samedi. Le lendemain, le club francilien a ouvert sa séance d’entraînement au public avant la réception de la Real Sociedad en 8es de finale de Ligue des champions mercredi prochain.

Profitant de cette aubaine, les supporters ont vu leur star jouer. Ils ont alors scandé "Kylian à Paris!" à la sortie du joueur sur le terrain. Mais pour Daniel Riolo, dans l'After Foot ce dimanche sur RMC, les supporters et dirigeants devraient commencer à oublier Kylian, car il ne serait plus un des leurs dans quelques mois.

« Cela ne suffira pas, la chose est désormais entendue. Je l'ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai: Mbappé à Paris, c'est fini », a déclaré l’éditorialiste.