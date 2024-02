PSG – Lille : Paris confirme sa suprématie sur la Ligue 1 (3-1)

Le PSG affrontait Lille samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Score final, 3-1.

L’un des chocs au sommet de la 21e journée de Ligue mettait aux prises samedi soir, le Paris Saint-Germain et le LOSC. Avec une équipe remaniée, les hommes de Luis Enrique ont réussi à se défaire des Dogues et prennent encore plus d’avance sur ses poursuivants.

Pas le temps de douter pour le PSG

Ce sont les Lillois qui mettaient le pied sur le ballon dès l’entame du match malgré une pression intense des Parisiens. Les Dogues parvenaient même à matérialiser leur temps fort en marquant dans les premières minutes du match. Yazici profitait d’un ballon mal repoussé par la défense parisienne suite à un centre de Tiago Santos pour tromper Keylor Navas, titulaire surprise dans les buts du PSG (0-1, 6e). Lille ne gardera cependant pas cet avantage pendant longtemps puisque les Parisiens égalisaient dans la foulée de l’ouverture du score.

Après une récupération des pieds d’Alexsandro, Ousmane Dembélé servait Gonçalo Ramos qui marquait dans le but vide (1-1, 8e). Les Dogues n’auront pas temps de digérer cette égalisation, le PSG prenant l’avantage quelques minutes après. Encore au départ de l’action, Dembélé servait Fabian Ruiz dont la frappe est déviée par Alexsandro dans ses propres buts (2-1, 18e). Le PSG essayait ensuite de faire tourner le ballon en prenant moins de risques jusqu’à la fin du premier acte.

Paris prend l’ascendant sur Lille

En seconde période, les Dogues essayaient de mettre encore la pression sur le camp adverse mais le PSG récupérait vite le ballon pour se projeter en avant. Marco Asensio aurait même pu corser l’addition s’il n’avait pas trop anticipé sa frappe de la 51e qui fut arrêtée par Chevalier. Après l’Espagnol, Nordi Mukiélé qui retrouvait une place de titulaire ce soir, tentait également sa chance mais butait également sur le gardien de Lille (56e).

Même s’il a retardé l’échéance pendant longtemps, Lucas Chevalier finissait bien par encaisser le troisième but parisien. Cette fois-ci, c’est Randal Kolo Muani qui profitait d’un bon travail de Bradley Barcola pour sceller le sort de la rencontre (3-1, 81e). Le score en restait là et le PSG (1er, 50pts) accroit ainsi son avance sur ses poursuivants. De son côté, le LOSC (4e, 35pts) est désormais sous la menace de Monaco qui pourrait prendre sa place en cas de victoire dimanche.