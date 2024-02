Laure Boulleau lâche une bombe au sujet de Mbappé

Laure Boulleau vient de lâcher une nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé cristallise une fois de plus l’attention des médias depuis quelques heures. Le capitaine de l’Equipe de France a été annoncé partant pour le Real Madrid par plusieurs médias. Mais les versions du PSG et du Real Madrid ne concordent toujours pas avec les nouvelles sur l’avenir du joueur. Au milieu du doute sur la situation du joueur, Laure Boulleau vient de lâcher une autre bombe au sujet de Kylian Mbappé, dimanche soir.

Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid

Alors que le mercato hivernal avait déjà pris fin, l’avenir de Kylian Mbappé est encore revenu au cœur de l’actualité. En fin de contrat en juin prochain, l’international français est toujours partagé entre une prolongation avec le PSG et un départ au Real Madrid. Mais samedi, Le Parisien a sorti une bombe sur le joueur annonçant qu’il avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid en fin de saison.

Getty/GOAL

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », a écrit Le Parisien.

Laure Boulleau confirme le départ de Mbappé du PSG

L’information sur la décision de Kylian Mbappé fait parler depuis samedi. Au PSG, on assure ne pas être au courant d’un choix définitif du joueur. Le club parisien confie surtout qu’il y aurait un accord avec Mbappé pour qu’il soit le premier informé en cas de décision finale. Au Real Madrid par contre, on évite de se prononcer là-dessus avec la réponse ironique du président madrilène, Florentino Pérez, dimanche. C’est au milieu de cette incertitude que Laure Boulleau lâche une nouvelle bombe sur l’avenir du joueur.

Getty

Ancienne joueuse du PSG, la consultante de Canal+ affirme sur le plateau de la chaîne cryptée dimanche que le départ de Mbappé serait bel et bien acté. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait. Il y a des chances que ça soit fait. Je serai contente s’il s’en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Il a des objectifs à jouer et il aime son club. Attendons sa décision comme des grands », a confié Laure Boulleau.