Coupe de France : Brassier sort du silence après son vilain tacle sur Mbappé

Auteur d’un tacle assassin sur Kylian Mbappé, mercredi soir, Lilian Brassier vient d’expliquer son geste et fait son mea-culpa.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a logiquement composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en prenant le meilleur sur le Stade Brestois (3-1) dans son fief du Parc des Princes. Mais la peur a gagné les cœurs des Franciliens après un violent tacle de Brassier, qui a sérieusement touché la cheville de Kylian Mbappé.

Brassier s’explique et s’excuse !

Le PSG a eu chaud ce mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe de France face au Stade Brestois. S’il s’était mis à l’abri du danger dès la première mi-temps avec les buts de Kylian Mbappé (34e) et Danilo Pereira (37e), le Paris Saint-Germain s’est vu mettre une pression énorme en seconde période. Ceci avec la réduction de Steve Mounié (65e). Mais les Franciliens bénéficieront d’un avantage numérique quelques minutes plus tard.

Déjà averti à la 60e minute de jeu et coupable d’une grossière faute sur Kylian Mbappé à la 68e, Lilian Brassier a été l’auteur d’une semelle très dangereuse sur l’ancien attaquant de l’AS Monaco quelques instants plus tard (69e). Alors que Mbappé a fait son jeu de corps pour se défaire de son adversaire, Brassier est venu écraser ses crampons sur la cheville gauche du numéro 7 parisien. En effet, le Brestois écope d’une biscotte rouge et quitte les terrains.

« Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté », a expliqué le défenseur brestois au micro de France Bleu Breizh Izel.

Paris retient son souffle pour Mbappé

Resté au sol pendant quelques instants, Kylian Mbappé a été pris en charge par le staff médical du club francilien. Il a pu reprendre sa place quelques minutes après. Visiblement sans danger, le meilleur buteur de Ligue 1 est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, bien qu’il ait été victime d’une torsion. Mais l’entraîneur Luis Enrique rassure et promet des examens pour le capitaine des Bleus, ce jeudi.

« Pour Kylian Mbappé, on verra demain (aujourd’hui, jeudi, Ndlr). Il a pris un gros coup à la cheville. Il est resté sur le terrain, ça allait, les médecins verront demain », a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse après la victoire (3-1) de son équipe. Le PSG connaîtra son adversaire en quarts de finale, ce soir du jeudi 8 février 2024.