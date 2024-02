C’est FOU, Mbappé a conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG serait connu. L’attaquant français a conclu un accord avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

Cité avec insistance en partance pour le Real Madrid à l’issue de la saison, Kylian Mbappé sait bien de quoi sera fait son avenir. Le capitaine de l’Equipe de France a déjà conclu un accord secret avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé et PSG, vers la fin d’une longue histoire

En fin de contrat en juin prochain, le Bondynois n’a pas encore décidé officiellement s’il quittera le PSG ou s’il restera à l’issue de la saison. Mais de nombreuses sources ont fait savoir que l’ancien Monégasque ne sera plus un des Parisiens la saison prochaine. Si Foot Mercato avait évoqué un accord déjà scellé entre Mbappé et le Real Madrid, début d'année, c’est le quotidien régional très proche du PSG, Le Parisien, qui a confirmé les rumeurs, samedi dernier.

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », avait indiqué le journal.

Accord entre Mbappé et le président du PSG

Ce mercredi, le média espagnol, AS, sort une information sur l’attaquant francilien. A en croire le journal ibérique, le joueur de 25 ans et son président Nasser Al-Khelaïfi ont trouvé un accord : le président parisien sera le premier à être mis au courant de la décision de la star française, dont, malgré tout le bruit généré ces derniers temps, il n'a aucune nouvelle, du moins jusqu'à ce mardi. Ce fut un accord conclu l’été dernier avant la réintégration.

Toutefois, le PSG a une mince confiance dans le dossier. Le PSG étudie la possibilité de proposer un renouvellement à Mbappé aux mêmes conditions financières qu'il y a deux ans, c'est-à-dire sans augmentation salariale significative et sans améliorations économiques qui pourraient affecter la situation financière du club. Quoi qu'il arrive, à Paris, on est sûr que le feuilleton sera bientôt résolu, pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il ne s'agira d'une course de fond qu'en mai. Le joueur a le dessus, comme presque toujours dans cette histoire sans fin, et pourrait prendre la parole dans les prochains jours pour notifier sa prochaine destination.