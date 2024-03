Maroc – Mauritanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Maroc défie la Mauritanie, ce mardi soir, pour son dernier match de la trêve internationale du mois de mars. Les dernières infos ici.

Les Lions de l’Atlas du Maroc rêvent de faire une trêve internationale sans tâche. Après avoir eu raison des Palancas Negras d’Angola sur la plus petite des marges (1-0), vendredi, les hommes de Walid Regragui affrontent désormais la Mauritanie pour leur seconde match des Journées FIFA de ce mois. Le Grand Stade d'Agadir est l’enceinte retenue pour servir de cadre à ce choc entre Lions de l’Atlas et Mourabitounes.

Maroc – Mauritanie, les Lions pour finir sur une bonne note

Sorti d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 décevante, le Maroc peine encore à convaincre sur le continent. Eliminés par les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud (0-2) en 8es de finale de la CAN disputée en Côte d’Ivoire et remportée par le pays hôte, les Lions de l’Atlas ont fait leur retour sur le terrain, vendredi dernier, notamment face à l’Angola pour leur premier match amical. Mais les capés de Regragui n’ont pu se contenter que d’une victoire 1-0. Cette sortie face aux Mourabitounes sera l’occasion pour les Marocains de montrer leur statut de demi-finalistes de la dernière Coupe du monde.

De l’autre côté, la Mauritanie tentera d’obtenir sa première victoire depuis son élimination par le Cap-Vert (1-0) de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Pour leur première rencontre de la trêve internationale, les poulains d’Amir Abdou ont été battus par les Aigles du Mali (2-0) au Stade de Marrakech. Pour améliorer leur rang au prochain classement FIFA, les Mourabitounes veulent surprendre les Lions de l’Atlas. Une victoire est envisagée, ou à la limite un score de parité.

Horaire et lieu du match

Maroc – Mauritanie

Match amical

Lieu : Grand Stade d’Agadir

A 23h française

Les compos probables du match Maroc – Mauritanie

Maroc : Bounou; Hakimi, Abqar, Aguerd, Attiat-Allah; Diaz, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Adli

Mauritanie : Niassé ; Yali, Bodda, Fofana, Abeid ; Gassama; Bouna, Houeibib, Keïta ; Ba, Yadé

Sur quelle chaîne suivre le match Maroc – Mauritanie

La rencontre entre le Maroc et la Mauritanie sera à suivre ce mardi 26 mars 2024 à partir de 23 heures sur la chaîne Arryadia.