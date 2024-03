Maroc - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Maroc va tenter de se relancer après sa décevante CAN en prenant le dessus sur l’Angola en amical.

Le Maroc renoue avec les joutes continentales, ce vendredi soir à Agadir. En match amical, les Lions de l’Atlas défient l’Angola, quatre de finaliste de la précédente CAN. Une opposition qui augure un beau combat, même s’il est sans enjeu.

Les débuts de Hakimi avec le Maroc

Les Marocains ont beaucoup à se faire pardonner après s’être fait sortir dès les 8es du tournoi continental (par l'Afrique du Sud). Alors qu’ils se voyaient conquérir l’Afrique après avoir brillé au Mondial, Hakim Ziyech et ses partenaires sont passés à côté de leur sujet. Une compétition manquée qu’ils vont maintenant vouloir effacer.

Walid Regragui a été confirmé dans ses fonctions malgré cet échec. Le jeune technicien a jugé que son travail n’était pas encore fini et c’est pourquoi il a poursuivi dans sa mission. Il gagnerait cependant à se montrer un peu moins crispé. Sa dernière conférence de presse a trahi une certaine nervosité de sa part. Et il ne faudrait pas que cela déteigne sur ses joueurs, un peu comme ça a été le cas chez le voisin algérien avec Djamel Belmadi.

Ce match face à l’Angola pourrait voir Brahim Diaz effectuer ses grands débuts avec le Maroc. Le milieu offensif du Real a tourné le dos à l’Espagne pour jouer avec la sélection maghrébine. Un choix respectable et qui confirme aussi l’excellent travail effectué par la fédération marocaine pour attirer les bi-nationaux en Europe. Il faudrait tout de même que tous ses efforts ne soient pas sans résultat. Sans trophée gagné depuis 1976, le Maroc a hâte de renouer avec la gloire lors de la CAN prévue à domicile l’année prochaine. Le début de ce parcours commence donc dès ce vendredi.

Horaire et lieu du match

Vendredi 22 mars 2024

Au Stade Adrar d’Agadir

Match amical

Maroc – Angola

Les compos probables de Maroc - Angola

Bounou - Hakimi, Abqar, Aguerd, Attiat-Allah - Amrabat, Richardson - Ziyech, En-Nesyri, Brahim Diaz, Rahimi.

Angola : Neblu; Afonso, Gaspar, Buatu, Carneiro; Estrela, Show, Maestro; Gilberto, Mabululu, Bela.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc - Angola

Le Maroc et l’Angola s’affrontent ce vendredi en amical à partir de 23:00 heure française à Agadir. Il vous sera aussi possible de visionner le match sur la chaine locale Arryadia. Il vous est aussi possible de visionner le match en streaming. Pour cela, il est impératif de se munir d’un service IPTV et se connecter à la chaine citée plus haut.

En France, aucune chaine n’a malheureusement les droits de diffusion de la rencontre.