Marcelino allume une fois encore l’OM

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelino n’en finit pas avec le club phocéen.

Même s’il a déjà retrouvé un club, Marcelino García Toral continue de penser à son départ précipité de la barre technique de l’Olympique de Marseille. Après ses récentes sorties au cours desquelles il s’en est pris à Pablo Longoria et le club phocéen, le technicien espagnol vient d’en remettre une couche.

Marcelo, un départ précipité

Venu à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille à l’été 2023 à la suite du départ inattendu d’Igor Tudor, Marcelino n’a pas fait long feu à l’OM. L’ancien homme fort du staff technique de Valence a déposé le tablier après quelques semaines de travail. Ceci quelques jours après la houleuse réunion tenue au lendemain du match nul (0-0) contre Toulouse.

Mais au début du mois de novembre, le technicien espagnol retrouve du service. En difficulté depuis le début de la saison, la Villarreal a décidé de se séparer de Pacheta. En effet, le Sous-marin jaune a renouvelé sa confiance à son ancien coach qui l’avait dirigé entre janvier 2013 et août 2016, Marcelino.

Marcelino en remet une couche à l’OM

Ce mercredi, la Villarreal était en déplacement à l’Estadio Ruta de la Plata pour affronter Zamora dans le cadre du deuxième tour de la Coupe du Roi. Une première pour Marcelino depuis sa prise de fonction. Un match remporté par le Sous-marin jaune, qui s’est imposé 1-2 grâce à un doublé de José Luis Morales. Dans une interview accordée à El Mediterraneo, Marcelino a une fois encore attaqué l’OM.

« C’est très difficile de travailler dans un tel environnement et ça ne fait que régresser, parce qu’il est dommage qu’un club aussi grand que l’Olympique de Marseille n’ait pas un fonctionnement normal pour pouvoir continuer à grandir et pour pouvoir répondre à l’énorme masse sociale qu’il a non seulement en France mais dans le monde entier », a laissé entendre l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.