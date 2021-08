Manchester City et Tottenham sont intéressés par Vlahovic

L'attaquant serbe attises les convoitises de toute l'Europe, mais son club actuel n'a pas l'intention de le vendre cet été.

Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, a admis avoir reçu des signes d'intérêts pour son attaquant vedette Dusan Vlahovic, l'international serbe étant actuellement enregistré sur les radars de de Manchester City, Tottenham et l'Atletico Madrid. Le joueur de 21 ans a marqué 21 buts en Serie A la saison dernière et a déjà deux buts à son actif cette saison après un but en solitaire en Coupe d'Italie contre Cosenza.

Son club actuel est impatient de mettre en place un nouveau contrat, lui permettant de conserver les services d'un de ses atouts précieux pendant au moins un an de plus, mais une guerre d'enchères est évoquée alors que les principales équipes d'Angleterre et d'Espagne se préparent à passer à l'action. Commisso est conscient des regards admiratifs tournés en direction de Florence concernant Dusan Vlahovic et a commenté cette situation à TGR RAI Toscana.

"Je n'ai pas mis Dusan Vlahovic en vente, au contraire nous avons fait une offre importante de prolongation de contrat. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui, mais je n'ai pas fixé de prix. Je veux qu'il reste une saison de plus", a commenté le président de la Fiorentina.

Vlahovic va-t-il bouger cet été ?

Le potentiel de l'attaquant serbe qui combine taille et présence physique dans la surface avec de la rapidité balle aux pieds et un sens aigu du but en a fait une cible évidente pour les clubs ambitieux à travers l'Europe. L'Atletico Madrid considérerait Dusan Vlahovic comme un successeur sur le long terme de Luis Suarez dans son équipe qui va tenter de défendre son titre de champion d'Espagne cette saison.

Manchester City souhaite également renforcer ses rangs en attaque, Pep Guardiola a vu Sergio Aguero quitter l'Etihad Stadium au terme de son contrat cet été et n'a pas encore été en mesure de le remplacer. La star de Tottenham, Harry Kane, est la cible préférentielle des Cityzens, mais des options alternatives sont envisagées, en raison de l'inflexibilité de Daniel Levy et des dirigeants des Spurs concernant leur attaquant vedette.

Dusan Vlahovic figurerait sur cette liste de Manchester City, mais aussi sur celle de Nuno Espirito Santo et des Spurs alors que l'entraîneur portugais se prépare à un éventuel départ du buteur maison, Harry Kane. Commisso a précédemment déclaré qu'il "y réfléchirait" si une offre de 100 millions d'euros arrivait sur sa table cet été, mais aucune offre de ce type ne lui est encore parvenu.