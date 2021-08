L'Inter s'active déjà pour dénicher le successeur de Romelu Lukaku

Avec Lukaku tenté par Chelsea, l'Inter est déjà à la recherche de son successeur : Vlahovic, Correa et Zapata sont notamment pistés par les Milanais.

Un mercato peut basculer du bon comme du mauvais côté à tout moment, et l'Inter est en train d'en faire la douloureuse expérience. Le club milanais fait face à un scénario qui était à peine concevable il y a encore quelques jours. Si Romelu Lukaku a été déclaré intransférable à maintes reprises, force est de constater que le Belge pourrait bien quitter la Serie A cet été. Et pour cause, le buteur vedette de l'Inter fait l'objet d'un intérêt concret de Chelsea, son ancien club, particulièrement déterminé à le faire revenir.

L'offre des Blues est de 130 millions d'euros, et un salaire monstrueux a été proposé à Romelu Lukaku. Une proposition difficile à refuser pour le club et pour l'attaquant belge, qui reviendrait à Stamford Bridge dix ans après sa première fois, le 8 août 2011. À Londres, il arriverait avec l'objectif assumé de remporter la Premier League et de ramener l'équipe de Thomas Tuchel au sommet à l'échelle nationale, celle-ci étant déjà sur le toit de l'Europe après sa victoire en Ligue des Champions contre Manchester City.

L'Inter Milan a trois pistes en Serie A

Le pressing incessant de Chelsea a forcé la direction de l'Inter à se mettre au travail immédiatement et à ne pas être prise au dépourvu. Les Transalpins planchent déjà sur sa succession selon La Gazzetta dello Sport, qui évoque plusieurs pistes pour son remplacement, dont celle menant à un certain Dusan Vlahovic.

L'attaquant serbe de la Fiorentina pourrait redonner un peu d'enthousiasme et un signal important suite aux départs d'Achraf Hakimi et de Romelu Lukaku, visages vedettes de l'ère Antonio Conte. Né en 2000, Dusan Vlahovic a du physique, de la technique et une grande personnalité. Des qualités qui rendent la piste séduisante.

En plus de Dusan Vlahovic, les pistes qui mènent à Duvan Zapata (Atalanta) et Joaquin Correa (Lazio) restent vivantes. Le Colombien est considéré comme une bonne solution pour sa puissance physique écrasante et son expérience internationale tandis que le "Tucu" est un élève de Simone Inzaghi, qui l'a connu à la Lazio.



C'est bien connu, le club orobico est une boutique dont les produits coûtent cher et il faudrait débourser 45 millions d'euros pour attirer Duvan Zapata. Le discours est néanmoins différent pour l'Argentin, qui a déjà exprimé sa volonté de changer d'air à sa direction. Ainsi, une offre de 25-30 millions d'euros pourrait s'avérer suffisante.