Mercato : Vlahovic fait tourner des têtes

Dusan Vlahovic a été l'une des révélations de la saison 2020/21 de Serie A avec la Fiorentina.

L'attaquant serbe Dusan Vlahovic a marqué 21 buts et fourni deux passes décisives en 37 matches de Serie A pour La Viola lors de la campagne pourtant décevante des Toscans.

Avec ses performances individuelles, cependant, le joueur de 21 ans a attiré l'attention de nombreux clubs d'élite européens, et son avenir à Florence est tout sauf certain, malgré son affection pour le club.

Il y a beaucoup d'attention autour de Vlahovic après ses exploits la saison dernière, de l'intérieur et de l'extérieur de l'Italie. L'Inter, champion en titre, devrait perdre Romelu Lukaku au profit de Chelsea cet été, car le besoin de liquidité l'emporte sur tout le reste, tandis que Lautaro Martinez pourrait également être sur le point de rejoindre Tottenham.

Le départ de Lukaku, en particulier, laisserait les Nerazzurri en quête urgente d'un nouveau numéro 9, et Vlahovic semble pouvoir fairel'affaire.

Edin Dzeko semble être sur le point d'arriver au Stadio Giuseppe Meazza après avoir été annoncé plusieurs fois en Lombardie, et La Gazzetta dello Sport a rapporté que le Bosniaque est la première cible de l'Inter, mais Vlahovic est lui aussi visé.

Bien que Tottenham et Arsenal aient également été associés à l'attaquant, le média ialienTuttoMercatoWeb fait partie des sources suggérant que le prochain club de Vlahovic pourrait être en Espagne.

La publication a écrit que l'Atletico Madrid est actuellement le club ayant le plus d'intérêt pour le joueur, et que les Colchoneros ont offert les honoraires les plus proches des 70 millions d'euros que la Fiorentina veut pour lui.