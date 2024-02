Lyon : Benrahma dévoile la date de ses débuts avec l'OL

Dernière recrue de l’Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma sait déjà quand il a va jouer son 1er match sous ses nouvelles couleurs.

Après plusieurs indiscrétions et problèmes administratifs, l’Olympique Lyonnais a réussi à boucler l’arrivée de Saïd Benrahma en provenance de West Ham United. L’ailier algérien a signé en prêt jusqu’à la fin de la saison en cours. Le Fennec annonce la date de ses débuts avec les Gones.

Benrahma à l’OL malgré tout

En quête de renforts offensifs, notamment en attaque, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Saïd Benrahma. Alors que tout était bouclé pour que le joueur signe son contrat avec les Gones, Benrahma a vu son transfert échouer dans les dernières heures du mercato, jeudi. La faute à une erreur de West Ham qui n’avait pas rempli les informations dans le système TMS à temps. Mais le joueur a fini par rejoindre l’OL après que ce dernier a saisi la FIFA, qui lui a donné le feu vert.

Getty Images

« Après avoir obtenu l’ensemble des documents permettant la validation de l’opération, l’Olympique Lyonnais confirme l’arrivée en prêt de l’attaquant international algérien de 28 ans, Saïd Benrahma, en provenance de West Ham, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 5,1M£ (environ 6M€) s’accompagne d’une option d’achat de 12,3M£ (environ 14,4 M€) et d’un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert », avait- indiqué l’OL, vendredi.

L'article continue ci-dessous

Présent contre Lille mercredi ?

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma a hâte de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Se confiant au micro d'OL Play, vendredi 2 février, après l'officialisation de son arrivée à Lyon, l’international ailier droit algérien (21 capes, 1 but) évoquait son état d'esprit après avoir vécu pendant de longues heures dans l'incertitude. Aussi, il donne une idée sur ses débuts avec le club rhodanien.

Getty Images

« C'était très dur, j'étais déçu, je pensais que ça n'allait pas se faire. Lyon a tout fait très bien. Cette signature s'est faite de manière spontanée et naturelle. Après tout ce qu'il s'est passé, ça fait un mois et demi que je parle avec Lyon, c'était un peu compliqué, mais les dirigeants ont été bons avec moi, m'ont montré un vrai intérêt. J'avais besoin d'un club qui me donne cet amour, et là je l'ai ressenti avec David Friio, le coach, le président... », a-t-il d’abord lancé.

Alors qu’il court une suspension de trois matchs avec West Ham après un rouge reçu en FA Cup à la mi-janvier, Benrahma en a déjà purgé un le 21 janvier contre Sheffield et (peut-être) un deuxième le 1er février, quand West Ham jouait contre Bournemouth vu qu'il n'était pas encore officiellement un joueur de l'OL. Le joueur annonce qu’il serait sur la pelouse contre Lille mercredi en Coupe de France.

L’ancien de l’OGC Nice a expliqué se « tenir prêt pour mercredi contre Lille », dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. « Je ne dors pas depuis cinq jours (rires) ! Je vais me reposer pour être prêt pour mercredi contre Lille, j’espère être qualifié. Il me reste un match à purger (contre l’OM ce dimanche). J’ai hâte d’être sur le terrain, c’est là où je suis le plus heureux. Je vais tout faire pour l’OL, je me dois de tout donner », a-t-il indiqué.