Mercato : L’attaquant ciblé par l’OL est en route pour Lyon

Très bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va boucler l’arrivée de son attaquant tant attendu cet hiver.

En quête de renforts offensifs avant la fin du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais est sur le point de finaliser l’arrivée d’un attaquant. Ceci avant la fin du marché ce soir du jeudi 1er février 2024. Le joueur est d’ailleurs déjà en route pour Lyon.

La principale cible de l’OL en attaque

Après une première partie très compliquée en championnat de France, l’Olympique Lyonnais veut retrouver son meilleur niveau en Ligue 1. Alors que son attaque a été très moins prolifique (19 buts après 19 journées en Ligue 1), le club rhodanien veut renforcer son secteur offensif, notamment l’attaque. En effet, les septuples champions de France ont jugé bon de recruter l’ailier gauche algérien de West Ham United, Saïd Benrahma.

« Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs (Benrahma et Danjuma, ndlr) et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal, ndlr), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain », avait confirmé le président de l’OL, John Textor, dans un entretien accordé à L’Equipe, en début de semaine. Et bien évidemment, le joueur va signer à Lyon.

Benrahma en route pour l’OL

Mercredi, L’Equipe indiquait que l’Olympique Lyonnais et West Ham sont tombés d'accord, mardi soir, pour le transfert de l'ailier algérien. L’attaquant des Verts d’Algérie devra signer en prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Saïd Benrahma va rejoindre Lyon dans les prochaines heures, après avoir réglé des derniers détails avec son club.

Ce jeudi, c’est la très bonne nouvelle qui est tombée. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 28 ans est attendu à Lyon ce jeudi pour finaliser son transfert. Un avion est déjà prêt et réservé pour le Fennec, qui va rallier Lyon très prochainement pour passer sa visite médicale et régler les derniers détails pour signer avec les Gones.

Par ailleurs, on note également un intérêt de Fulham pour l'international ailier gauche algérien. Mais l'OL ne devrait pas s'inquiéter, car le joueur devrait monter à bord du jet privé déjà réservé pour prendre la direction de Lyon.