OL : Nouvelle révélation fracassante dans le dossier Benrahma

Le transfert de Said Benrahma à l’Olympique Lyonnais vient de connaitre un nouveau rebondissement.

Annoncé avec insistance comme la recrue phare de l’OL, Said Benrahma a vu son transfert échouer dans les dernières heures du mercato, jeudi. La faute à une bourde de West Ham qui n’a pas rempli les informations dans le système TMS à temps. En conférence de presse ce vendredi, les dirigeants de Lyon ont appris une nouvelle qui pourrait tout changer dans ce dossier.

La FIFA vient au secours de l’OL dans le dossier Benrahma

Après la bourde de West Ham qui a bloqué l’arrivée de Said Benrahma, l’OL avait décidé d’engager des recours pour faire valider le transfert de l’Algérien en se tournant vers la FIFA. Et il semblerait bien que le club rhodanien ait eu gain de cause. La nouvelle est tombée ce vendredi alors le président lyonnais, John Textor et le directeur général, Laurent Prud’homme faisaient le bilan du mercato en conférence de presse.

« Il semble que la Fifa aurait accepté pour l'instant la validation du match (la compatibilité des informations dans le système Fifa TMS, ndlr). Nos efforts sont en train de payer. La FFF a fait la demande à la fédération anglaise, qui a sept jours pour accepter. On suit ça, on ne va rien lâcher. Il semble que nos efforts sont probablement en train de payer. Maintenant, c'est à la fédération anglaise de valider auprès de la fédération française. Il semblerait que la Fifa ait accepté notre appel », a confié Laurent Prud’homme face aux médias.

L’OL a tout fait…

Avant d’apprendre la bonne nouvelle et de l’annoncer face à la presse, le directeur général de l’OL avait expliqué de long en large comment West Ham avait fait capoter le transfert de Said Benrahma. Selon Laurent Prud’homme, l’Olympique Lyonnais avait suivi la procédure et respecté le délai contrairement aux Hammers.

« Nous étions en contact avec la Ligue et la DNCG. Tout était préparé. Dans les détails, hier soir, tous les documents ont été signés. Le contrat de travail de Benrahma a été signé par lui-même, la convention de transfert a été signée par West Ham et l'OL, l'avenant de suspension du contrat de travail à West Ham a été signé par le joueur, les conventions d'agent ont été également signées. Tout a été extrêmement bien fait, suivi dans l'ordre. Tous ces documents ont été envoyés à West Ham dans les temps », a-t-il révélé.

…mais West Ham avait un autre plan

« Une fois que tous ces documents sont signés, il faut remplir des informations dans un système informatique géré par la Fifa. Le système doit matcher avec les informations de l'OL et celles de West Ham. Tous les documents ont été envoyés à la LFP. La commission juridique de la Ligue a validé. La DNCG a validé en très peu de temps. Nous avons rempli les données dans le système TMS, puis on a attendu. Il fallait que le matching des informations ait lieu à 23h59. On était avec David (Friio, directeur sportif de l’OL), le joueur et sa famille. À 23h59, on s'est rendu compte que West Ham n'avait même pas essayé de remplir les informations dans le système TMS », a détaillé le directeur général de l’OL qui devrait se réjouir du dénouement du dossier Benrahma à présent.