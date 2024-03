Lizarazu tire à boulets rouges sur Luis Enrique : "Ridicule"

L’ancien international français, Bixente Lizarazu, a jugé sévèrement le coach parisien Luis Enrique.

Même pendant la trêve internationale et alors que son équipe du PSG enchaine les bons résultats, Luis Enrique peut faire face à des critiques. Ce samedi, la dernière offensive à son encontre est venue de l’ex champion du monde français Bixente Lizarazu.

Lizarazu ne comprend pas la gestion de Mbappé

Dans sa chronique pour L’Equipe, « Liza » s’est montré très sévère à l’encontre du coach asturien. Non pas à cause de ses dernières déclarations concernant le onze de son équipe, mais à cause de sa gestion de Kylian Mbappé. La tension est un peu retombée entre l’entraineur et son joueur vedette ces derniers jours, mais le consultant de TF1 a choisi de remettre ça sur le tapis.

« Ce n’est peut-être pas un hasard si Kylian Mbappé me paraît plus épanoui en équipe de France qu’il ne l’est, cette saison, avec le Paris-Saint-Germain, a-t-il commencé par marteler. Ce qu’il a vécu en club depuis qu’il a annoncé son désir d’ailleurs me paraît ridicule, et justifier ses mises au ban par le fait de préparer l’avenir une absurdité, dans un football où l’avenir, c’est le match de demain ».

Luis Enrique a toujours des détracteurs

Tandis que Deschamps a salué le choix de Luis Enrique de faire souffler Mbappé et le préserver en vue des échéances importantes, Lizarazu, lui, juge qu’il n’y a aucune logique à ce que le meilleur joueur d’une équipe se retrouve systématiquement sur le banc. « Il n’est pourtant pas compliqué de comprendre que l’intérêt du PSG et celui de Mbappé, à l’aube de ce final en Ligue des champions, sont les mêmes. Il est encore moins compliqué de comprendre que si Mbappé, un joueur capable de changer le cours d’un match à lui seul, est performant, tout le PSG va en profiter ».

Lizarazu n’est pas le premier à s’en prendre à Luis Enrique pour la façon dont il traite Mbappé depuis que ce dernier a annoncé son départ prochain du club. Avant lui, Habib Beye, un autre ancien footballeur devenu intervenant très respecté dans les médias, a aussi fait part de son désaccord. Il y a aussi eu David Ginola et Christophe Jallet, médusés par le fait que le coach espagnol argue de préparer la saison à venir quand il se passe de son génie.