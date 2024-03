Retour au Barça, le quart de Ligue des Champions, Mbappé... Luis Enrique dit tout

Luis Enrique, l’entraineur du PSG, s’est exprimé ce jeudi sur plusieurs sujets intéressants. En voici un florilège.

Profitant de la trêve internationale, le coach du PSG, Luis Enrique, a pris le temps de se connecter à Twitch afin de communiquer avec ses fans. Comme il le faisait lorsqu’il était sélectionneur de son pays, il a répondu sans filtre aux questions qui touchent son actualité et celle de son club.

Luis Enrique veut honorer son contrat à Paris

Le sujet le plus intéressant est celui de son avenir. Son nom a été récemment cité à Barcelone pour un retour dans son club de cœur. Une éventualité qu’il a totalement écartée. « Un retour au Barça ? Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Et moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprais le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas. »

Le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir fait tomber la Real Sociedad en 8es. Les champions de France vont devoir se mesurer maintenant au FC Barcelone. Ça sera un duel corsé pour les Franciliens, mais ces derniers sont optimistes. Luis Enrique l’est même suffisamment pour penser déjà au tour d’après. « Qui je préfère affronter entre l’Atlético et le Borussia Dortmund ? Je dirais l’Atlético, qui en plus est un club espagnol. Dortmund était un adversaire difficile en phase de groupes », a-t-il déclaré.

Getty

Il fera tout pour faire chuter le Barça

Après le tirage, Luis Enrique a fait part de tout son respect envers le FC Barcelone, le club qu’il a connu comme joueur et comme coach. Cette fois, il a été moins docile, en assurant qu’il fera tout pour faire tomber les Blaugrana. « Oui je suis un fan du Barca, mais je ferai tout pour que mon équipe gagne. C’est la loi du football ! C’est mon métier. »

A noter, pour information, que le PSG ne jouera aucun match « domestique » entre son quart de finale de la Ligue des Champions contre le Barça et le quart retour. L’opposition contre Lorient, initialement programmée le 14 avril, a été retardée le 21.

Pour Mbappé, il botte en touche

Durant cet échange, Luis Enrique a aussi eu à répondre à la question s’il y avait plus de pression au PSG qu’au Barça. Sa réponse : « Plus de pression au PSG ou au Barça ? Barça, PSG, Bayern, United… Ces clubs ont un autre barème, il y a une pression massive en interne et extérieur. Chaque chose avec un joueur devient une info. Tous les clubs à ce niveau ont cette pression ! »

Le technicien asturien a aussi été logiquement interrogé à propos de Mbappé, son joueur vedette. Il a indiqué ne "rien savoir" sur son avenir. Et quand à l'utilisation du Français sur le terrain, il a confié sur le ton de la boutade qu'il était "prêt à le mettre en défenseur central contre le Barça, si le club espagnol payait 4-5 millions d'euros pour ça".

Enfin, l’ancien sélectionneur de la Roja a eu quelques mots au sujet de sa vie à Paris. Il a indiqué s’y plaire beaucoup : « À Paris le climat est difficile. Il fait froid. Mais là je vais commencer à aller au centre d’entraînement en vélo avec les beaux jours. Je suis très bien à Paris. Il y a des gens de tous types, ici on me traite très bien, les gens sont ouverts. »