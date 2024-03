Pour conquérir la Ligue des Champions, le PSG doit veiller à réinstaurer la paix en son sein et siffler la fin du bras de fer entre Luis Enrique et Mbappé

Sauf cataclysme, le PSG disputera les quarts de la C1. Mais pour aller encore plus loin, il est indispensable de mettre fin au feuilleton Mbappé.

On ne le dira jamais assez, le PSG a le chic de se trouver des problèmes même quand ils n’existent pas. C’est même devenu la spécialité maison durant ces dernières années. Depuis une dizaine de jours, le changement de traitement à l’égard de la star de l’équipe Kylian Mbappé a perturbé l’atmosphère sereine dans laquelle baignaient les champions de France depuis leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Il y a de nouveau beaucoup d’agitation et il n’est pas besoin d’être devin pour supposer que ce n’est pas une bonne chose pour la suite de la saison.

Depuis plus d’un mois, Kylian Mbappé n’a pas disputé un match complet du championnat de France. Au début c’était pour des raisons physiques ou parce qu’on voulait le ménager pour les échéances importantes, mais depuis deux rencontres c’est parce qu’il n’est pas assez bon pour jouer 90 minutes entières. Son remplacement à la 65e du match face à Rennes a été suivi par une sortie dès la mi-temps de l’opposition contre Monaco vendredi dernier (0-0). Du jamais vu depuis qu’il a rejoint ce club à l’été 2017.

Evidemment, cette « révolution » ne pouvait pas passer sous silence. Et l’intéressé s’est chargé lui-même de donner encore un peu plus de résonance à son changement de statut au sein du club qu’il envisage de quitter l’été prochain. Son comportement au Stade Louis II à sa sortie du terrain ne lui a pas fait honneur. Mais à défaut d’être excusé, le Bondynois peut être compris.

Aujourd’hui, la question qui peut être posée c’est « jusqu’où ce malaise pourrait se prolonger ? ». Si l’on en juge les propos tenus par Luis Enrique ce lundi et à la veille d’un rendez-vous important en C1, il est tout à fait possible qu’il n’y ait pas de fin. Que les deux camps se quittent fâchés et peu importe les conséquences que cela peut avoir sur la suite de l’exercice ? On ne peut pas prévoir l’avenir, mais le bon sens suggère que ce n’est pas la bonne solution à adopter. A fortiori si on a l’ambition de décrocher enfin cette coupe aux grandes oreilles qui échappe au club depuis trop longtemps.