Ginola accable la direction du PSG pour le problème Mbappé

David Ginola a pris position pour Kylian Mbappé et tacle le PSG après la polémique entre le joueur et Luis Enrique.

Le PSG affronte ce mardi soir la Real Sociedad en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. A cette occasion, la situation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé sera très scrutée. L’entraineur espagnol et le joueur ne s’entendent plus depuis que ce dernier a annoncé son départ du PSG pour la fin de saison. Luis Enrique a notamment fait des choix qui ont déclenché une polémique dans la capitale française après la réaction de Mbappé. Une situation qui a fait sortir David Ginola de ses gongs.

David Ginola peste contre Luis Enrique pour sa gestion de Mbappé

Kylian Mbappé n’est plus le même joueur aux yeux de Luis Enrique depuis l’annonce de son départ en février. Le technicien a fait jouer moins de 90 minutes au Français lors des trois derniers matchs du PSG en le sortant même dès la mi-temps contre Monaco, vendredi. Des décisions que Luis Enrique explique par le fait de préparer son équipe à évoluer sans Kylian Mbappé à l’avenir. Une communication décriée par David Ginola qui estime que les derniers mois de Mbappé doivent bien se passer.

« Luis Enrique, il nous parle de la saison prochaine. Il faut déjà qu’il soit déjà sûr d’y être la saison prochaine. Qu’il se concentre sur les matches à venir. Mais on a quand même dans son effectif, quelqu’un qui fait rêver la planète entière. Il faut faire en sorte que le départ de Mbappé se passe bien. La communication n’est pas bonne de la part d’Enrique, et du club lui-même. Le club a toujours été plus grand que le joueur. Comment on gère le départ d’un joueur comme ça et dans un club comme ça. La communication dans un moment comme ça c’est primordial », lance l’ancien joueur du PSG au micro de Canal+.

Ginola fracasse le PSG au sujet de Mbappé

Non seulement la communication de Luis Enrique est biaisée mais celle du PSG l’est encore plus selon Ginola. L’ancien international français estime que le PSG ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de la situation.

« C’est une forme de désaveu vis-à-vis du club. Y a une problématique au niveau du club. Le choix on peut le comprendre, mais depuis 2011, quand on a la chance d’avoir un garçon comme ça, qui est français et qui décide de partir vers le Real, ça se comprend. Mais pour le PSG c’est une claque. La banderole des supporters (ndlr, « vivement le 30 juin ») est inadmissible. Mais il y a de la frustration », ajoute-il avant de poursuivre : « Il vient de réaliser son rêve de jouer au Real. Et là c’est que du bonus pour lui à Paris. La polémique, ça lui passe dessus. L’année prochaine, il sera à la Maison Blanche, c’est une certitude. Et le Real lui donnera encore plus ses lettres de noblesse », conclut David Ginola.

Samir Nasri tacle également le PSG

Présent également sur le plateau de chaîne cryptée, Samir Nasri s’est aussi invité au débat sur Kylian Mbappé et Luis Enrique. L’ancien joueur de l’OM soutient d’abord le fait que le technicien espagnol et le PSG se plantent dans leur communication. « Luis Enrique, je ne suis pas fan de sa com. Il devrait dire certaines choses pour éviter ces polémiques. Nasser ou Luis Campos doivent attraper Luis Enrique pour qu’il change sa communication et essayer d’éteindre vite le feu », fustige Samir Nasri.

Nasri soutient les choix de Luis Enrique sur Mbappé

Cependant, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal va prendre le contre-pied de David Ginola en validant les choix de Luis Enrique sur Kylian Mbappé. L’ex-international français estime que le technicien espagnol a raison de se passer du joueur vu sa situation. « Mais, je le comprends sur la gestion de Mbappé. Il y a deux mois, Mbappé n’avait pas annoncé son départ. Il y avait de l’espoir de le prolonger. A partir du moment où son départ est acté, il devient un joueur de foot comme les autres. Il (Luis Enrique) peut se permettre de le sortir. Maintenant, il fait son boulot de coach. Mbappé, il est le meilleur joueur au monde selon moi. Mais s’il est dans un jour sans et qu’il ne fait pas de travail défensif... », poursuit-il avant de se montrer tendre envers Mbappé au sujet de son attitude lors de sa sortie contre Monaco, vendredi.

« Sur le match de l’ASM, les torts sont du 50-50. Des deux côtés, ils peuvent arrondir les ongles pour qu’il ait une sortie à la hauteur de son talent. Mbappé s’est mal comporté ? Ça va, c’était à Louis II, le club a approuvé. Et dans la tribune, il était avec sa maman. Il n’était pas avec deux gonzesses », conclut Samir Nasri.