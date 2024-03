Habib Beye règle son compte à Luis Enrique

Le célèbre consultant s'est montré très critique envers le coach du PSG dans a gestion du cas Mbappé.

Une gestion catastrophique. Habib Beye, ancienne star de l'OM et consultant très influent, considère que Luis Enrique a manqué de classe dans sa gestion du cas Kylian Mbappé. « Luis Enrique aurait dû juger sur l’aspect sportif. Les arguments qu’il avance sur la gestion de Mbappé ils ne sont pas entendables. Ce qui me dérange c’est quand il dit préparer la saison prochaine. Et faire passer Mbappé pour un paria. C’est l’instant présent qui importe », analyse ainsi Beye au micro de Canal+.

"Il fait passer Mbappé pour un paria"

« Va au bout de ta saison, gagne la Ligue des Champions et soit classe dans la gestion de ce grand joueur qu’est Mbappé », recommande encore le consultant.

Beye estime en outre qu'il existe une sortre de vindicte à l'égard de Mbappé depuis l'annonce de son départ. « Ça me dérange car Mbappé a donné 7 ans de sa carrière au PSG. Et contrairement à ce que les gens disent, il ne doit rien de plus que son contrat a Paris. Il a décidé de s’en aller et ca doit être accepté ».

« Ce qui m’ennuie c’est la frustration qu’il va apporter à Mbappé. Ça va créer un problème avant les matches. Et il n’a pas besoin de le titiller. Ces joueurs ne sont pas traités comme nous. Ils ont un traitement de faveur », considère encore Beye.