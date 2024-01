Les révélations d'Ulisses Garcia sur son transfert surprise à l'OM

Nouvelle recrue de l'OM, Ulisses Garcia vient de livrer ses premières impressions. Il dévoile qui de Longoria et Benatia a permis son transfert.

L’Olympique de Marseille anime parfaitement bien le mercato hivernal, qui a démarré depuis le 1er janvier de cette nouvelle année. En quête de renforts pour une bonne seconde partie de la saison tant en France qu’en Europe, le club phocéen a officialisé l’arrivée d’une deuxième recrue.

Ulisses Garcia est Marseillais

Quelques jours après avoir annoncé la signature officielle de Jean Onana, l’Olympique de Marseille a officialisé une deuxième recrue hivernale. En effet, le club a indiqué mardi 16 janvier avoir obtenu la signature du jeune arrière gauche des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia. Le Suisse est venu remplacer le Brésilien Renan Lodi, qui a signé en faveur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

« Arrivé en provenance de BSC Young Boys, Ulisses Garcia rejoint l’Olympique de Marseille », avait indiqué dans un bref communiqué assorti d’une vidéo. L’international arrière gauche suisse (7 capes) de 28 ans a signé un contrat de quatre ans et demi, et ce, jusqu’en juin 2028. Il a coûté quatre millions d’euros à la direction olympienne.

Garcia dévoile le rôle Benatia dans son transfert à l’OM

Nouvel arrière gauche de l’Olympique de Marseille, le Suisse Ulisses Garcia, s’est livré au micro du club phocéen pour livrer ses premières impressions après avoir signé son contrat. Heureux d’avoir rejoint le club du Sud de la France, le défenseur de la Nati indique que le conseille sportif de l’OM, Mehdi Benatia, aura tout fait pour qu’il signe au club.

« Beaucoup de fierté, très honoré et très content d’être là. C’est allé très vite, mon agent m’a parlé de quelques discussions qu’il y avait, il y a à peu près une semaine. Dans le week-end, samedi, j’ai eu un appel avec Medhi Benatia. Ensuite, en deux jours, les négociations sont allées très vite », a déclaré l’ancien défenseur de Werder Brême.

« Je m’impatiente de pouvoir jouer ici »

Par ailleurs, le défenseur de 28 ans pour qui l’Olympique de Marseille est le meilleur club en France, indique que l’OM est très bien suivi en Suisse. « L’Olympique de Marseille est un club très prestigieux, je dirais le meilleur club de France et un très grand club en Europe. (…) En Suisse, on voit bien que Marseille est un grand club dans ce championnat. On aime vraiment suivre les matches de Ligue 1, avec le niveau relevé qu’il y a ici», a déclaré l’ex-Young Boy avant de décrire les qualités qu’il pourrait apporter à ses coéquipiers : «mon envie, mon pied gauche et beaucoup de centres pour les attaquants. Aussi de la joie de vivre dans le groupe », a-t-il fait savoir.

« J’ai bien entendu des fans en feu. Je m’impatiente de pouvoir jouer ici. C’est un rêve pour moi qui devient réalité. J’ai vraiment hâte que ça commence. Je suis très content d’être là parmi vous, j’espère vous donner beaucoup de bonheur et qu’on puisse célébrer beaucoup de victoires ensemble. Allez l’OM ! », a ajouté Ulisses Garcia.

Le joueur de 28 ans devrait faire ses débuts lors du déplacement à Rennes ce dimanche soir, lors des 16es de finale de la Coupe de France.