Mercato, l’OM frappe un nouveau gros coup

L’OM vient de frapper un nouveau gros coup sur le mercato et va accueillir une nouvelle recrue.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Après avoir officialisé plusieurs transferts cet hiver, le club olympien est sur le point de boucler un nouveau dossier. L’OM va accueillir une nouvelle recrue hivernale dans les prochaines heures.

Quentin Merlin va signer à l’OM

En quête de renforts cet hiver, l’OM commence petit à petit à atteindre ses objectifs. Le club a officialisé ces dernières semaines les arrivées des joueurs comme Jean Onana et Faris Moumbagna entre autres. Et l’Olympique de Marseille a même dû céder Renan Lodi à Al Hilal contre une somme de 22 millions d’euros pour pouvoir renflouer ses caisses. Après le départ du Brésilien, le club a fait venir Ulisses Garcia pour jouer à son poste mais le Suisse ne devrait pas être titulaire sur le flanc gauche de la défense.

Ainsi, l’OM a pisté d’autres joueurs comme Adrien Truffert (Rennes) sans réussite. Le club phocéen aura finalement gain de cause puisque Quentin Merlin va débarquer à Marseille ce vendredi. Alors que le dossier s’annonçait également compliqué, Nantes a finalement décidé de laisser partir son latéral gauche après lui avoir trouvé un remplaçant, à en croire Foot Mercato. Le média annonce d’ailleurs que Quentin Merlin a été aperçu à l’aéroport de Nantes et devrait atterrir cet après-midi à Marseille. Le défenseur français passerait ensuite sa visite médicale avant que l’OM ne finalise son transfert.

Gourvennec regrette le départ de Merlin à l’OM

Le départ de Quentin Merlin à l’OM est une certitude désormais. En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur nantais, Jocelyn Gourvennec a confirmé le transfert du Français (18 matchs dont 17 titularisations TTC) à Marseille, non sans regrets. « Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80% des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours. J’ai conscience qu’il y a des soucis plus graves… C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur car au final, le joueur est impacté et personne n’est gagnant », a lancé le technicien français.

Ancien joueur de l’OM (1998-1999), Jocelyn Gourvennec a avoué avoir discuté du club phocéen avec Quentin Merlin. « C’est un top club, je n’ai passé que 14 mois là-bas mais oui, nous en avons un peu parlé », a confié l’ancien coach des Girondins de Bordeaux.