Ligue des champions : Pourquoi les autres demi-finalistes doivent avoir peur du Real Madrid

Le Real Madrid a éliminé Manchester City, mercredi soir à l’Etihad Stadium. Voici cette statistique des Madrilènes qui affole les autres qualifiés.

Tenant du titre, Manchester City, qui croyait faire un doublé successif, a dit au revoir à la Ligue des champions, mercredi soir, après sa défaite aux tirs au but (1-1, t.a.b 3-4) contre le Real Madrid en match retour des quarts de finale. Ceci après avoir été accroché (3-3) à l’aller.

Le Real résiste à Manchester City

Ce fut une soirée magique à l’Etihad Stadium, mercredi soir. Alors que le Real Madrid a ouvert le score par le biais de Rodrygo Goes (12e), la Maison Blanche, qui avait tenu le coup jusqu’au dernier quart d’heure de jeu, a fini par céder à la pression de Manchester City. En effet, Kevin De Bruyne égalise pour les locaux à la 76e minute de jeu. Il n’y a eu plus de vainqueur non seulement avant la fin du temps règlementaire mais aussi pendant les prolongations.

A la séance fatidique des tirs au but, c’est le club le plus titré de la Ligue des champions qui s’en est sorti vainqueur face au tenant du titre qui rêvait du maintien de son sacre. Si Luka Modric s’en voulait d’avoir raté le premier tir madrilène, Lunin s’est érigé en héros du soir, arrêtant successivement les tirs de Bernardo Silva (2e) et Mateo Kovacic (3e). Le Real s’impose alors 3-4 aux tirs au but. Battu l’année dernière et éliminé, le Real Madrid dit NON à Manchester City cette année. La course vers un 15e trophée est en vue.

La statistique du Real qui crée la psychose

Avec cette victoire du Real Madrid, les autres demi-finalistes commencent à s’affoler. Puisque la Maison Blanche a une statistique folle qui le désigne probablement vainqueur de cette saison s’il passe le dernier carré. En effet, le Real Madrid a pour bonne habitude d'être champion à chaque fois qu'il arrive à éliminer le tenant du titre sur son parcours. Cela se vérifie à six reprises, et cela même si les formats de compétition ont varié au fil des années.

Mais une exception est à noter. Lors de la saison 1963-1964 de la Coupe des clubs champions européens, la Maison Blanche avait éliminé le tenant du titre, l'AC Milan, en quarts de finale (4-1, 0-2) mais avait perdu en finale contre l'Inter (3-1).

Les six fois où le Real Madrid est sacré champion après avoir battu le tenant du titre :

1966 : sort l’Inter Milan en demi-finales (1-0, 1-1)

1998 : sort le Borussia Dortmund en demi-finales (2-0, 0-0)

2000 : sort MU en quarts de finale (0-0, 3-2)

2002 : sort le Bayern Munich en quarts de finale (1-2, 2-0)

2014 : sort le Bayern Munich en demi-finales (1-0, 4-0)

2022 : sort Chelsea en quarts de finale (1-3, 3-2)