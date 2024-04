Ligue des champions, le PSG répond à Dortmund

Après la sortie du Borussia Dortmund sur le PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, Paris répond à son prochain adversaire.

Après s’être affrontés en phase de groupes, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se retrouvent en demi-finale de la Ligue des champions. Si le PSG avant gagné les Allemands (2-0) avant d’aller arracher le nul (1-1) à Iduna Park, se voit désormais capable de faire mal au club francilien.

Le message de Dortmund au PSG

Après s’être séparé de l’Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, à travers son entraîneur Edin Terzic, avait prévenu le Paris Saint-Germain. Le technicien croate a fait savoir au groupe francilien que les Bavarois ne sont plus l’équipe qu’ils étaient il y a quelques mois lors du match de la phase de groupes.

Getty

« Le match aller là-bas ne nous a pas du tout plu, on était loin de ce que l'on voulait faire. Mais c'était tout de même un match serré. Le second match ici était complètement différent. C'était aussi un match serré mais on était plus proche que le PSG de la victoire. (…) Je pense que l'on est une équipe encore plus stable et meilleure qu'en septembre ou en novembre », avait déclaré Edin Terzić.

Luis Enrique répond aux Allemands

En conférence de presse avant la réception de l’Olympique Lyonnais en marge de la 30e journée de Ligue 1, Luis Enrique a évoqué le match des demi-finales de la Ligue des champions contre son prochain adversaire très bien connu. Le technicien espagnol promet un duel très excitant en mai contre les Allemands.

Getty Images

« Il faudra éliminer le Borussia Dortmund, qui a terminé premier devant nous dans le groupe de la mort comme vous vous en souvenez. La demi-finale sera excitante et très difficile », a répondu Luis Enrique.

Faut-il rappeler que le PSG a éliminé le FC Barcelone grâce à sa victoire (1-4) au match retour alors que le club de la capitale française avait perdu (2-3) à l’aller au Parc des Princes.