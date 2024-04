PSG, les mots forts de Luis Enrique avant le match contre l’OL

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, évoque le match contre l’OL dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont au duel, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, le coach de la formation francilienne s’est rendu en conférence de presse, ce samedi 20 avril 2024. A l’occasion, le technicien espagnol a répondu aux questions des hommes de médias.

Lucho salue le travail de Pierre Sage

Nommé entraîneur intérimaire après la mise à pied de Fabio Grosso, Pierre Sage a emballé tout le monde avec des résultats positifs comparativement à ses prédécesseurs. Alors qu’il a pris les commandes du club rhodanien quand l’OL séjournait à la dernière place de Ligue 1, Pierre Sage a amené Lyon à la septième place et jouera la finale de Coupe de France le 25 mai prochain face au PSG. Un travail salué par Luis Enrique, coach parisien.

« Lyon est dans une forme incroyable, on va les affronter en finale de Coupe de France, ça sera un bon test. J'étais très surpris du début de saison de l'OL. Depuis que Pierre Sage est arrivé, ils sont revenus dans la course pour une qualification européenne », a déclaré Luis Enrique avant la conférence de presse.

Le match de demain est différent de la finale de Coupe

S’ils s’affrontent ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se retrouvent en mai pour la finale de la Coupe de France. Pour l’Asturien, le choc en Ligue 1 est un réel test pour les Franciliens afin de savoir comment prendre les Gones en mai prochain.

« Le match de demain ne va pas ressembler à la finale de Coupe de France, c'est un très bon test pour voir comment on va se sentir face à la meilleure équipe de Ligue 1 lors des 10 dernières journées. Je ne sais pas s'il y a des similitudes entre le match de demain et la finale de Coupe de France », a confié Lucho en conférence de presse.

Le PSG réussit ses objectifs

Selon Luis Enrique, le club de la capitale française est en train de réussir petitement les objectifs fixés depuis qu’il est arrivé sur le banc l’été dernier. « Le jour de ma présentation, on a parlé clairement d'être en lice pour tous les trophées. C'était l'objectif, pour l'instant on est en train de le réussir. On est très bien placé donc on a la possibilité de tout gagner », a-t-il poursuivi.

« Ce n'est pas que je lis peu (la presse), c'est zéro. Depuis que je suis entraîneur, on m'a critiqué, que ça continue. Les chiens peuvent aboyer, nous continuons notre course », a-t-il ajouté en réponse aux critiques des journalistes.