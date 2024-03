Avant PSG – Barça, les Catalans piquent les Parisiens

La Guerre est déjà lancée par le FC Barcelone avant la double confrontation face au PSG en quarts de finale de Ligue des champions en avril.

Depuis ce vendredi, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont fixées sur leur sort. En effet, vainqueur de la Real Sociedad au tour précédent, le Paris Saint-Germain croisera les fers avec le FC Barcelone, tombeur de Naples. Mais quelques heures après le tirage, les Culés ont commencé à lancer des piques aux Franciliens.

Barça, un adversaire fréquent du PSG

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain va en découdre avec le champion d’Espagne en titre à l’occasion des quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA en avril prochain. C’est un adversaire très fréquent pour le club francilien, qui a déjà joué le Barça à six reprises en douze ans sur la scène européenne sous l’ère QSI, dont cinq en phase à élimination directe.

La fameuse phase à élimination directe qui reste gravée dans la mémoire du Paris Saint-Germain et de ses supporters est celle de 2017 où les Culés, avec à leur tête Luis Enrique, avaient fait la remontada (6-1) après avoir perdu (4-0) au match aller. C’est donc un match très particulier pour Lucho et Ousmane Dembélé, tous deux anciens du Barça.

Le Barça rappelle de mauvais souvenirs au PSG

Si les Parisiens se font discrets sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas des Catalans. Ces derniers multiplient les piques envers le club de la capitale française, avec de nombreuses références à la remontada infligée au Paris Saint-Germain (6-1) en 2017. Ceci tout en boycottant le succès du PSG en 2021 quand les Franciliens avaient corrigé les Catalans (1-4) au match aller des huitièmes de finales de Ligue des champions avant de faire match nul (1-1) à domicile.

D’abord, le FC Barcelone a publié une photo souvenir pour les Parisiens avec une image de Lionel Messi et Neymar célébrant un but durant cette fameuse remontada avec un commentaire : "Vous vous en souvenez ? Bien sûr que oui".

Pour la seconde pique, les Culés ont mis à l’honneur Sergi Roberto, auteur du 6e but des Barcelonais en 2017 avec comme indice "Mon capitaine". On pouvait voir également le bijou de Neymar sur coup franc pour mettre le 4e but du Barça à la 88e minute.

De son côté, le PSG ne s’est souvenu que de son succès contre le FC Barcelone (2-1) pour se qualifier en demi-finale de Ligue des champions.