Les élections du Barça prévues pour le 24 janvier ne laisseront qu'une semaine les transferts - et Messi sera peut-être déjà parti

Le vote aura lieu en début 2021 alors que le géant de la Liga fera face à une décision énorme qui façonnera leur avenir à court terme.

L'élection pour sélectionner le nouveau président du club du FC Barcelone aura lieu le 24 janvier, laissant peu de temps pour négocier des accords de transfert cet hiver et Lionel Messi ayant potentiellement déjà accepté une offre d'un autre club. Carlos Tusquets, qui occupe le poste de président par intérim suite à la démission de Josep Bartomeu, a également confirmé que le vote aura lieu dans divers lieux et pas seulement au Camp Nou, comme d'habitude pour ces votes.

Il s'agit d'une précaution due à la pandémie de coronavirus. Le vote aura lieu un dimanche et, avec Barcelone devant jouer à Elche en ce week-end, il n'y aura pas de perturbation potentielle causée par le football joué au Camp Nou. Si l'opportunité de sortir de l'ère Bartomeu sera probablement bien accueillie par les partisans du Barça, elle laissera celui qui sortira victorieux du scrutin présidentiel avec une course contre la montre. Le mercato de janvier se fermera juste une semaine après la date prévue du vote, les transferts devant être finalisés rapidement.

Une course contre la montre pour Messi

Tel que rapporté par Goal , le Barça devra vendre avant de pouvoir acheter, les Blaugrana étant friands de l'ailier lyonnais, Memphis Depay, et du milieu de terrain de , Georginio Wijnaldum. La situation de Lionel Messi est encore plus inquiétante. Le contrat de la superstar argentine au Barça expire à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il sera en mesure de négocier un transfert gratuit avec des clubs en dehors de l' à partir du 1er janvier. Lionel Messi a demandé à quitter Barcelone l'été dernier, mécontent de la présidence de Bartomeu et des récents résultats de la première équipe, aboutissant à leur humiliation 8-2 en quart de finale de la face au .

L'Argentin a finalement révélé en exclusivité à Goal qu'il avait accepté de rester pour la saison 2020-21, mais reste désormais à voir s'il cherchera à nouveau un départ au mois de janvier en vue de la saison prochaine. En effet, Messi aura au moins 24 jours avant les élections pour pouvoir parler à d'éventuels prétendants non espagnols. admire depuis longtemps le joueur de 33 ans, tandis que l' est également fortement lié à l'Argentin. Victor Font, l'ancien président Joan Laporta, Jordi Farre, Toni Freixa et Lluis Fernandez se sont tous portés candidats à l'élection présidentielle.

Victor Font a signalé son intention de ramener des légendes du club telles que Xavi pour son implication au poste d'entraîneur de l'équipe première, tandis que Freixa a donné son soutien public à l'entraîneur actuel Ronald Koeman. Le président sortant Josep Bartomeu a démissionné de son poste en octobre 2020, l'ensemble du conseil d'administration démissionnant. Plus de 20 000 personnes avaient signé un vote de défiance contre lui.