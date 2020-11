Barça, Koeman dévoile son chouchou parmi ses joueurs

Ronald Koeman est admiratif de Pedri. Le jeune de 17 ans a impressionné le coach batave cette saison.

L'une des satisfactions de Ronald Koeman depuis qu'il s'est installé sur le banc du Barça est Pedri. C'est le coach du Barça qui a lancé le jeune virtuose dans le grand bain et ce dernier le lui a bien rendu.

Le Barça a misé sur le jeune de 17 ans, qui a retrouvé le club catalan l'été dernier après son prêt à Las Palmas. Et Pedri, 2 buts en dix matches depuis le début de l'exercice, s'est avéré être un affaire en or.

"Le joueur qui m'a le plus surpris depuis mon arrivée, c'est Pedri. Je savais que le Barça l'avait fait revenir de Las Palmas et j'avais vu des images de son jeu, un peu, mais je pense que personne ne s'attendait à son amélioration, à sa trajectoire jusqu'à présent. Il y a de quoi être content quand on le voit jouer et s'entraîner avec les meilleurs joueurs au Barça à 17 ans, avec les bonnes performances qu'il produit", s'est ainsi félicité Koeman lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo.