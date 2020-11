"Messi devrait finir sa carrière au Barça, mais..."

Hristo Stoichkov, l'ancienne légende du Barça, n'est pas certain que Lionel Messi va achever son parcours footballistique à Barcelone.

Hristo Stoichkov pense que Lionel Messi prendra sa retraite en tant que joueur de Barcelone, mais la légende de Blaugrana admet «il y a toujours un mais».

Le sextuple lauréat du Ballon d’Or a été proche de quitter le Barça durant le dernier mercato. Après avoir connu une frustrante campagne 2019-2020, il avait exprimé son désir de relever un nouveau challenge et il estimait qu'une clause dans son contrat lui permettrait de le faire. Le Barça, a cependant mis les barbelés et lui a clairement indiqué qu'un transfert ailleurs été exclu. Messi a choisi de ne pas entrer en litige avec un club qui occupe une place particulière dans son cœur et a révélé dans une interview exclusive avec Goal qu'il honorerait son contrat.

Aucune nouvelle condition n'a été convenue depuis qu'il a accepté de rester, ce qui signifie qu'il est toujours susceptible de se retrouver libre à l'été 2021. Malgré ce statu quo, Stoichkov pense que viendra bientôt le moment où toutes les parties se metteront autour d'une table et étireront leur collaboration. L'ancien attaquant emblématique a déclaré à Mundo Deportivo: "Je pense qu'il prendra sa retraite ici mais il y a toujours un mais. En tant que fan et ancien joueur, j'aimerais que ce soit comme ça mais je ne sais rien de la refléxion qu'il peut avoir sur son futur".

"Je suis content et heureux qu'il soit resté. Vous devez prendre soin de lui et le chouchouter, a poursuivi le Bulgare. C'est dommage qu'il n'y ait pas de supporters pour le moment pour lui montrer leur amour. Sur Instagram, je mets parfois une photo avec lui et je vois des commentaires positifs à son égard. Je l'aime beaucoup. Les gauchers n'échouent jamais."