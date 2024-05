Le gros coup de gueule de Neuer après l’élimination du Bayern

Gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer perd les pédales après l’élimination des Bavarois par le Real Madrid en Ligue des champions.

Manuel Neuer n’en démord toujours pas depuis l’élimination du Bayern Munich, mercredi soir, par le Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions. S’il a été intrépide pendant 88 minutes, le gardien allemand a fléchi dans les derniers instants, d’où la victoire de la Maison Blanche. Le portier de 38 ans s’en veut sur le premier but du Real.

Neuer déclare coupable sur le premier but du Real

Le héros du Real Madrid lors de la manche retour contre le Bayern Munich s’appelle Joselu. Entré en jeu à la 81e minute, l’attaquant de la Maison Blanche a sauvé le Real Madrid qui était mené au score (0-1) depuis la 68e. Profitant d’une erreur du gardien allemand, l’attaquant espagnol a égalisé pour le Real (88e) avant d'inscrire le but du doublé trois minutes plus tars (90+1e). Le gardien admet que le but était de sa faute.

« Peu importe la façon dont le but est marqué, je me sens mal. Le ballon n'est pas venu comme prévu. En fait, je m'attendais plutôt à ce qu'il arrive sur la poitrine et il est venu vers la partie inférieure du cou et j'ai eu du mal à le capter », a fait savoir le dernier rempart bavarois.

Le gardien ne digère pas l’élimination

Si son entraîneur et son coéquipier Müller critiquent l’arbitrage, le portier bavarois indique tout comme Matthijs de Ligt que l’arbitre a reconnu son erreur à la fin du match. Mais pris en zone mixte après le match, Manuel Neuer a du mal à accepter l’élimination du Bayern Munich.

Getty Images

« Tous ceux qui ont joué au football savent ce que je ressens en ce moment. Le fait que nous ayons été éliminés dans les derniers instants, après avoir mené 1-0 jusqu’à la 85e minute, est extrêmement amer. Nous avions fait un pas vers Londres, nous nous voyions en finale et maintenant je ne sais plus où donner de la tête », a-t-il confié au micro de DAZN.