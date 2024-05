"C'est plutôt clair" : Le Real passe, le Bayern crie au vol !

Le Bayern Munich est furieux après son élimination par le Real Madrid en demi-finales de Ligue des champions, mercredi soir.

Ça restera un rêve, en tout cas cela ne se réalisera pas cette saison : une finale comme celle de 2013 entre le Bayern et le Real Madrid. Le Real Madrid a mis fin à ce songe bavarois en éliminant le club munichois au Santiago Bernabéu en s’imposant 2-1 grâce à un doublé de l’inattendu Joselu. Mais les Allemands crient au vol après la rencontre.

"C'est une mauvaise décision", le Bayern furieux contre l’arbitre

Après le match nul (2-2) la semaine écoulée, le Bayern Munich a été battu au Santiago Bernabéu, ce mercredi, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions. Mais pour les Allemands, l’arbitre aurait favorisé la qualification des Merengue, en sifflant un hors-jeu litigieux alors même que l'action du but refusé à Matthijs de Ligt n'était pas terminée et qu'un but aurait pu aboutir à une prolongation. « C'est plutôt clair. C'est contre toutes les règles du football moderne, ce qu'il s'est passé », a d’abord fustigé Thomas Tuchel en conférence de presse après la défaite.

« La première grosse erreur vient du juge de touche. Il l'a fait dans une autre action du temps additionnel avec Alphonso Davies. Il avait directement levé son drapeau. Je ne sais pas s'il était hors-jeu, mais j'ai un sentiment étrange. Lever le drapeau dans une telle situation, où vous ne pouvez jamais, jamais, jamais être sûr d'un hors-jeu... Avoir les couilles, le cran, de lever le drapeau dans une situation comme ça, c'est une énorme décision. Et c'est une mauvaise décision », a ajouté le technicien allemand.

"Cela arrive souvent ici à Madrid"

De son côté, l’attaquant bavarois, Thomas Müller, estime que ces genres de décision se prennent souvent en faveur du Real Madrid. Il cite même un exemple sur Cristiano Ronaldo avant l’arrivée de la VAR. « C'est vraiment bizarre, dans une telle situation, de siffler aussi vite. Cela arrive souvent ici à Madrid. J'ai connu ça il y a quelques années, avec deux buts de Cristiano Ronaldo. Mais c'était avant la VAR », souligne Müller.

« L'arbitre (central), quand il voit que nous gagnons le deuxième ballon, qu'il y a le rebond et qu'on peut tirer, il a la possibilité de ne pas siffler. Mais il prend la décision de siffler. C'est contre toutes les règles, je suis désolé. Nous acceptons de perdre, c'est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé de l'autre côté », a poursuivi Thomas Tuchel pour sa part.