Le commentaire moqueur de Neymar après la victoire du Barça à Paris

Neymar Jr se moque du Paris Saint-Germain après la victoire du Barça au Parc des Princes, mercredi soir en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain s’était incliné, mercredi soir, face au FC Barcelone (2-3) au Parc des Princes lors du match aller des quarts de finale de Ligue des champions. Ancien joueur des deux clubs, Neymar Jr a un parti pris après la victoire des Culés contre les champions de France.

Neymar chambre le PSG

Ancien joueur du Barça qu’il avait quitté en 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Neymar Jr a également quitté la capitale française pour l’Arabie Saoudite l’été dernier en s’engageant avec Al-Hilal. Ce mercredi soir, l’attaquant brésilien a chambré le club francilien après s défaite contre le Barça. Alors qu’il avait réussi à renverser la tendance grâce à Ousmane Dembélé et Vitinha, le PSG a fini par fléchir face au Barça en perdant la rencontre (2-3) sur ses propres installations.

Auteur d’un doublé face au PSG, mercredi soir, Raphinha a célébré comme son compatriote Neymar en tirant et plaçant les deux mains à côté du visage. C’est la photo prise par le club champion d’Espagne pour célébrer sa victoire sur Instagram. Sous le post, l’ancien joueur de Santos a exactement reproduit ladite célébration avec des émojis en commentaire. Le commentaire a récolté près de 24 000 like et environ 700 réponses en l’espace de 4 heures.

Paris peut-il encore croire ?

Après la défaite du mercredi soir sur ses propres installations du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se rendra à Barcelone la semaine prochaine, notamment le mardi, pour la manche retour. Et là, la tâche s’annonce un peu plus compliquée pour Luis Enrique et ses hommes.

Pour espérer obtenir une qualification au dernier carré, Kylian Mbappé, qui a livré une copie indigeste ce mercredi, et ses coéquipiers devront gagner par deux buts de différences pour pouvoir goûter aux demi-finales. Une mission compliquée, mais pas impossible pour les Franciliens, qui rêvent toujours de leur premier sacre dans la compétition.