PSG – Barça, Daniel Riolo fracasse Luis Enrique après la défaite

A domicile, le Paris Saint-Germain a manqué son match aller des quarts de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Pour le compte du match aller des quarts de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain accueillait, mercredi soir, le FC Barcelone au Parc des Princes. Mais le club francilien est passé à côté en s’inclinant face au champion d’Espagne (2-3). Une défaite, qui fait exploser Daniel Riolo, qui ne s’est pas empêché de tacler l’entraîneur du PSG.

Paris compromet sa qualification

Le Paris Saint-Germain a de quoi s’inquiéter après avoir perdu la manche aller des quarts de finale contre le FC Barcelone, mercredi soir. Le match retour qui va se jouer la semaine prochaine sur le terrain du club champion d’Espagne s’annonce très compliqué pour les coéquipiers de Kylian Mbappé très moyen lors de ce match. Le Bondynois a été taclé d’ailleurs par Habib Beye et Samir Nasri.

Attaquant vedette du PSG, Mbappé a livré une copie indigeste. Il n’a réussi à aucun moment à trouver le chemin des filets encore moins délivrer une passe décisive. Raphinha avait ouvert le score (37e) pour le Barça avant que Dembélé n’égalise en seconde mi-temps (48e). Alors que Vitinha a doublé la mise pour les locaux (50e), le Brésilien s’illustre à travers un doublé pour égaliser pour les visiteurs (62e). Andreas Christensen a assommé les Parisiens en inscrivant le troisième but barcelonais dans le dernier quart d’heure (77e). Score final 2-3 pour les Espagnols.

Riolo dézingue Lucho

Luis Enrique a surpris plus d’un avec son onze de départ avec Marquinhos comme arrière droit en remplacement d’Achraf Hakimi et aussi les titularisations de Lee Kang-in et Marco Asensio alors que Warren Zaïre-Emery était sur le banc. Un choix incompris par l’éditorialiste RMC Sport, Daniel Riolo, qui ne manque aucune occasion quand il s’agit de critiquer Lucho pour ses choix.

« Comment mettre de l’intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste ? Même eux sont surpris ! Ils apprennent la compo au petit-déj ! Luis Enrique fait des surprises, c’est Kinder Surprise ! Tous les jours ils ouvrent un œuf et découvrent comment ils vont jouer… », a commencé Daniel Riolo qui trouvé un nouveau surnom au coach parisien, qu'il appelle habituellement “Géo Trouvetou”.

« Les joueurs sont surpris par les compos. Est-ce qu’on peut m’expliquer à quoi ça sert ? Ça fait six mois que je demande à quoi ça sert ! Quand est-ce que ça a marché ? Xavi fait un 4-3-3 basique, tout simple, avec chaque mec à sa place. Luis Enrique, lui, change tout. Il a décidé que Vitinha était un 6 alors qu’on sait très bien qu’il est meilleur plus haut parce qu’il peut être à la dernière passe en étant plus proche de Mbappé. Il n’y a pas de 6 dans cette équipe. Si tu mets Vitinha en 6, tu n’as plus personne en milieu offensif. Je raconte ça depuis 6 mois. Les mecs ne sont pas mis dans leurs meilleures dispositions. Mbappé aime jouer avec un 9, est-ce que tu peux le mettre dans les meilleures dispositions ? Lui il est bon avec un 9 ! », a-t-il ajouté.