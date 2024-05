Le Borussia Dortmund dézingue encore le PSG

Le Borussia Dortmund ne cesse de chambrer le Paris Saint-Germain depuis sa qualification pour la finale de Ligue des champions.

La réponse du berger à la bergère. C’est ce que fait le Borussia Dortmund depuis la nuit du mardi à ce mercredi 8 mai 2024, notamment après avoir décroché sa qualification pour la finale de Ligue des champions aux dépens du Paris Saint-Germain.

Dortmund s’en prend encore au PSG

Vainqueur de la manche aller (1-0) des demi-finales de Ligue des champions au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund a fini avec le Paris Saint-Germain lors du match retour disputé ce mardi soir au Parc des Princes. Les hommes de l’entraîneur Edin Terzic ont surpris les Parisiens en s’imposant 0-1 devant Kylian Mbappé et ses partenaires. Ainsi, les Bavarois compostent leur billet pour la finale du 1er juin 2024 à Wembley.

Getty Images/Goal

Alors que Kylian Mbappé et ses partenaires avaient chambré le Borussia Dortmund en imitant la célébration du lotus d'Erling Haaland, le club allemand s’est rappelé cette moquerie parisienne et lui renvoie l’ascenseur. Même si le Norvégien n’est plus là aujourd’hui, le club l’a vengé. En effet, sur le compte X anglais (anciennement twitter) du Borussia Dortmund, le club bavarois a cité le tweet du PSG datant de 2020 soulignant que cette qualification en finale « a le goût du bon vin ».

L'article continue ci-dessous

Mais le Borussia Dortmund ne s’est pas arrêté là. A travers son compte officiel du même réseau social, la formation bavaroise s’en est une fois encore prise aux Parisiens. Cette fois-ci, le BVB a cité le tweet du PSG du 17 avril dernier après la remontada face au FC Barcelone (1-4) en quart de finale retour. Citant ledit tweet, le Borussia Dortmund a écrit : « Passez de bonnes vacances ».

Le rêve du quadruplé étant clos pour le PSG, le club francilien devra se focaliser désormais sur un potentiel triplé, vu qu’il a une finale à disputer en Coupe de France, le 25 mai prochain contre l’Olympique Lyonnais.