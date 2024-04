Le Bayer est résigné pour Xabi Alonso

C’est incroyable, le Bayer Leverkusen accepte sans protestation ni révolte le départ de Xabi Alonso qui croule sous des offres.

Mission accomplie pour Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Après avoir décroché le titre de champion d’Allemagne aux pensionnaires de la BayArena, le technicien espagnol, qui est sur les tablettes des cadors européens, pourrait désormais partir. Le directeur général du club en est conscient.

Fernando Carro envoie Alonso au Real Madrid

Alors qu’il est dans le viseur de plusieurs clubs du vieux continent, Xabi Alonso a décidé de ne pas bouger d’un seul pas. L’ancien milieu de terrain défensif de la Roja a jugé bon de faire au moins une saison de plus avec le Bayer Leverkusen. Si le Real Madrid est une des équipes associées à Alonso, le directeur général du Bayer Leverkusen sait que le technicien espagnol finira par rejoindre son ancien club où il a évolué en tant que joueur (2009 – 2014). Le Real Madrid voudrait aussi d’Alonso.

« Je n’ai aucun doute. Un jour, Xabi Alonso sera l’entraîneur du Real Madrid. Je n’ai aucun doute, aucun doute ! Le seul doute est de savoir quand il signera au Real Madrid. Mais cela arrivera, croyez-moi. J’en suis persuadé », a déclaré Fernando Carro, directeur général du Bayer Leverkusen, dans l’émission espagnole El Larguero.

Alonso refuse Liverpool

Alors que Jürgen Klopp a annoncé qu’il quitte la tête du staff des Reds de Liverpool cet été, le club anglais a ciblé plusieurs entraîneurs pour le compte de la prochaine campagne sportive, dont Xabi Alonso. Mais l’entraîneur espagnol a refusé l’approche de Liverpool, préférant faire une saison de plus au Bayer Leverkusen avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026.

Dans une récente interview accordée à TNT Sports, Xabi Alonso avait dévoilé les raisons qui l’ont poussé à prendre la décision de refuser les Reds. « Il y a beaucoup de raisons. Après un an, nous formons sûrement une équipe, nous construisons ici un grand esprit. Cela ne m'a pas semblé être le bon moment et c'est pourquoi je m'engage. L'objectif n'était pas de trop réfléchir ou d'essayer de se surestimer. Essayer de faire du bon "J'ai fait mon travail et j'ai essayé de former une bonne équipe dès le début, dès la présaison. Nous avons pris beaucoup de bonnes décisions. Et l'équipe s'est très bien soudée. Nous avons pu progresser, créer une mentalité, créer un style de football », avait-il déclaré.