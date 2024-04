Xabi Alonso explique pourquoi il a rejeté Liverpool

Après avoir refusé de diriger Liverpool la saison prochaine, Xabi Alonso dévoile les raisons qui l’ont poussé à une telle décision.

Liverpool est à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine. Ceci après que Jürgen Klopp a annoncé qu’il quitte la tête du staff des Reds cet été. En effet, le club anglais ciblé plusieurs entraîneurs pour le compte de la prochaine campagne sportive, dont Xabi Alonso.

Xabi Alonso dévoile les raisons de son refus

En poste depuis l’été 2022 au Bayern Leverkusen, Xabi Alonso n’a l’intention de partir avant la fin de son contrat en 2026. Approché par les Reds pour succéder à Jürgen Klopp, le technicien espagnol de 42 ans a répondu par la négative, soulignant vouloir faire au moins une saison de plus chez les Allemands. Dans une interview accordée à TNT Sports, l’ancien milieu défensif espagnol dévoile les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision.

« Il y a beaucoup de raisons. Après un an, nous formons sûrement une équipe, nous construisons ici un grand esprit. Cela ne m'a pas semblé être le bon moment et c'est pourquoi je m'engage. L'objectif n'était pas de trop réfléchir ou d'essayer de se surestimer. Essayer de faire du bon "J'ai fait mon travail et j'ai essayé de former une bonne équipe dès le début, dès la présaison. Nous avons pris beaucoup de bonnes décisions. Et l'équipe s'est très bien soudée. Nous avons pu progresser, créer une mentalité, créer un style de football », a lancé l’ancien coach des jeunes du Real Madrid.

Ce qui fait la force d’Alonso à Leverkusen

Leader de la Bundesliga avec 16 points du Bayern Munich (2e, 60 points), le Bayer Leverkusen (76 points), invincible en championnat, pourrait être sacré champion d’Allemagne ce weekend en cas de défaite du Bayern contre Cologne ou au cas où les champions en titre font nul et que Leverkusen fait nul contre Werder Brême. Encore en vie dans trois compétitions (Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Ligue Europa), l'entraîneur de Tolosa a expliqué que la grande performance de son équipe n'est pas seulement due au style de jeu, mais elle vient aussi de la mentalité qu'elle maintient tout au long de la saison.

« L'équipe a montré un grand caractère dans des situations difficiles. Nous avons une grande mentalité de croire que Nous pouvons aller jusqu'à la dernière minute. Ce n'était pas facile, mais cela dépend de notre football, de nos idées, de notre style. Ne pas mettre de longs ballons dans des situations difficiles, d'urgence, où nous perdons le contrôle. Nous voulons essayer de comprendre pourquoi nous faisons les choses, pourquoi les choses arrivent », a-t-il expliqué.