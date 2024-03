Le Barça répond à l’intérêt du Bayern pour Ronald Araujo

Intéressé par le profil de Ronald Araujo, le Bayern Munich vient de recevoir la réponse du Barça pour l’Uruguayen.

Ces derniers jours, l'intérêt du Bayern Munich pour le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo, est revenu sur le devant de la scène. Le club allemand, qui veut révolutionner son effectif l'été prochain, est prêt à faire un gros effort pour s’offrir le défenseur uruguayen.

Le Bayern prêt à tout pour Araujo

S’il avait ouvert la porte à un départ du club champion d’Espagne, le Bayern Munich était prêt à s’adjuger Ronald Araujo. Mais le défenseur uruguayen ne veut pas quitter le FC Barcelone. Le champion d’Allemagne a manifesté depuis quelques mois, son intérêt pour le défenseur central de 25 ans.

Selon les informations de la presse espagnole, le club dirigé par Thomas Tuchel serait prêt à offrir environ 100 millions d'euros pour recruter Araujo lors du prochain mercato estival. Mais il a été rapporté que le joueur n'avait pas l'intention de quitter le Barça.

Le Barça n’est pas vendeur

Selon les informations de Sport, le Barça connaît bien l'intérêt du club bavarois et c'est pourquoi le département des sports dirigé par Deco travaille depuis des semaines pour proposer au représentant du footballeur une prolongation du contrat de l'Uruguayen avec une amélioration financière. Le défenseur central a un contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026, un engagement qu'il a signé il y a deux ans et qui comprenait une clause de résiliation de 1 000 millions d'euros.

Si Araujo n'a pas reçu l'amélioration qu'il méritait, le club travaille désormais, et ce, après l'intérêt du Bayern pour le joueur, à tenir cette promesse. En effet, le Directeur sportif des Culés, Deco, est prêt à le faire, tout comme le président Joan Laporta. Le club blaugrana estime qu'Araujo devrait rester et qu'il est l'un des joueurs permanents du club aux côtés d'autres jeunes comme Gavi, Pedri, Lamine et Cubarsí.

L’entourage du joueur a d’ailleurs confié au média espagnol que l’ancien de Boston River ne pense qu’au Barça. Une bonne nouvelle pour les champions d’Espagne, qui ont de l’optimisme dans le dossier.