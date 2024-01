L'offre pharaonique du Bayern pour Araujo dévoilée

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone n'a toujours pas réalisé de ventes spectaculaires au cours des cinq dernières années.

Toutefois, après que Manchester United a tenté de recruter Frenkie de Jong il y a deux ans, le Bayern Munich tentera de tirer parti de la situation l'été prochain.

L'intérêt du Bayern pour le défenseur central Ronald Araujo n'est plus à démontrer et l'entraîneur Thomas Tuchel serait prêt à tout pour recruter l'Uruguayen. Interrogé sur cet intérêt, Araujo n'a pas nié avoir reçu des appels du club allemand pour le convaincre de partir, mais il a déclaré à la presse qu'il était "concentré sur Barcelone".

Selon Diario AS, le directeur sportif Deco sait que le Bayern offrira 100 millions d'euros l'été prochain pour tester sa volonté de conserver Araujo. Les Blaugrana semblent avoir inscrit Araujo sur une liste de trois joueurs "intouchables" qui ne seront pas vendus quoi qu'il arrive. Les supporters barcelonais espèrent que les rumeurs persistantes ne proviennent que du Bayern, car le club pourrait être de plus en plus tenté par une vente importante, étant donné que ses finances continuent de se dégrader.