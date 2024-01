Le Bayern ? Araujo tranche déjà

Ronald Araujo a réitéré son engagement envers le FC Barcelone après les intérêts du Bayern Munich et de Manchester United lors des dernières fenêtres

Le Bayern a été associé au défenseur uruguayen, mais il a été rapporté qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Barça lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les géants allemands pourraient revenir à la charge à la fin de la saison, alors que l'on disait que United était à ses trousses l'été dernier. Araujo a toutefois laissé entendre qu'il ne pensait pas à un éventuel transfert.

Le défenseur central a déclaré aux journalistes : "Dans chaque fenêtre de transfert, il y a des rumeurs de toutes sortes. C'est normal. La seule chose que je peux dire, c'est que je me concentre sur l'équipe et sur ce club. Je me sens bien ici et j'essaie toujours de tout donner pour ce maillot. Il y a toujours des rumeurs qui apparaissent sur tous les marchés. Cet été, on a parlé de Manchester United, mais je me concentre sur le Barça. Et je me donnerai toujours à cent pour cent".

Araujo, 24 ans, est un élément essentiel de l'équipe barcelonaise de Xavi, avec 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le Bayern serait prêt à payer jusqu'à 80 millions d'euros (69 millions de livres/88 millions de dollars) pour le faire venir en Bavière dans un avenir proche et la situation financière désastreuse du club catalan pourrait l'obliger à l'acheter.

Araujo devrait au moins continuer à jouer jusqu'à la fin de la saison avec le Barça. Son équipe affronte Osasuna jeudi en demi-finale de la Supercopa de Espana. Le vainqueur de ce match affrontera le Real Madrid ou l'Atlético de Madrid.