Le Barça prend une décision forte pour Nico Williams

Le FC Barcelone vient de prendre une importante décision pour son mercato, notamment concernant Nico Williams.

Le FC Barcelone est ambitieux et veut réaliser les gros coups du mercato en signant les révélations du dernier Championnat d’Europe disputé en Allemagne et remporté par l’Espagne. Mais les Culés manquent de moyens financiers pour joindre l’acte à la parole en signant Nico Williams et Dani Olmo.

Divergence au Barça pour le recrutement de Williams

Après une saison 2023-2024 complètement ratée, le FC Barcelone a jugé bon de tourner la page en commençant par l’éviction de Xavi Hernandez à l’issue de la campagne sportive. En effet, les dirigeants catalans ont fait appel à Hansi Flick, qui a pris les commandes du staff technique des Culés. Examinant l’effectif du Barça, l’ancien sélectionneur de la Mannschaft estime que sa priorité est de recruter un milieu de terrain. Mais le président Laporta donne priorité à un ailier.

Les deux ne se comprennent pas sur le sujet, l’un voulant Dani Olmo et l’autre Nico Williams. Si le milieu de terrain de Leipzig fait du Barça sa priorité, le club catalan peine à lever la clause libératoire de l’ancien joueur de Dinamo Zagreb. De l’autre côté, même si les Culés sembleraient trouver un accord avec Williams, ils n’actent pas le transfert de l’ailier de Bilbao en raison de leur situation financière.

Au Barça, c’est Williams ou personne d’autre

Le Paris Saint-Germain a fait irruption sur le dossier de l’ailier de la Roja en faisant une proposition meilleure que celle des Catalans au joueur de l’Athletic Bilbao, qui devrait trancher prochainement. L’arrivée des Parisiens inquiète Laporta et ses collaborateurs, qui voient l’offre du PSG comme une menace, le Qatar disposant les moyens pour enrôler le joueur.

Alors que la priorité de Flick est Dani Olmo, le Barça ne veut pas s’aligner sur ce dossier en priorité. Selon les informations de Fabrizio Romano, le vice-champion espagnol fait de Nico Williams sa priorité. Pour le journaliste italien, aucune autre signature ne sera activée jusqu'à ce qu'ils obtiennent la réponse finale de Nico, dit-on à l’interne.

L’homme de médias précise que des contacts ont eu lieu pour Dani Olmo mais rien ne se passera ni n'avancera tant que l'accord avec Nico ne sera pas clarifié. Pareil pour João Cancelo.