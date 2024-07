Mercato, le sale coup du PSG au Barça pour Nico Williams

Le PSG et le Barça se tirent la bourre dans le dossier Nico Williams.

Le Paris Saint-Germain n’avance toujours pas sur le marché des transferts. Malgré sa volonté de se renforcer à plusieurs postes cet été, le club de la capitale est moins convaincant et se fait recaler pour la plupart de ses cibles. Outre cela, le PSG doit gérer la concurrence de certains grands cadors européens ou même saoudiens dans nombreux de ses dossiers. Ce qui ne décourage pas pour autant Paris, qui est également prêt à tout faire pour chiper Nico Williams au Barça.

Le PSG et le Barça à la lutte pour Nico Williams

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, un grand vide s’est installé dans l’attaque parisienne. Un vide que le PSG n’a toujours pas réussi à combler malgré plusieurs cibles offensives sur le marché des transferts.

Ces derniers mois, le club francilien a notamment exploré les pistes Leao, Osimhen, Kvaratskhelia, Alvarez, Rashford et entre autres Gyokeres, Summerville. Mais la piste la plus séduisante reste celle de Nico Williams, notamment en raison de ses similitudes avec Kylian Mbappé. Néanmoins, le récent champion d’Europe avec l’Espagne est la priorité du Barça en attaque cet été.

Le PSG veut doubler le Barça

Avec une clause libératoire de 58 millions d’euros et une complicité remarquable avec Lamine Yamal sur le terrain comme en dehors, Nico Williams semblait bien s’offrir au Barça. Mais Foot Mercato affirme ce vendredi que le club catalan ne serait plus autant serein pour ce dossier. Selon le média, l’Athletic Bilbao, frustré par le forcing et les méthodes peu orthodoxes des dirigeants barcelonais, préférerait céder le joueur à une écurie autre que Barcelone à défaut de le conserver.

C’est dans ce contexte brûlant entre les deux clubs que le PSG aurait formulé son offre à Nico Williams d’après Sport. Le souhait de Luis Enrique de l’avoir sous ses ordres sont entre autres les arguments présentés par Luis Campos à l’entourage de l’ailier de 22 ans. En plus, le PSG aurait mis toutes les chances de son côté avec une proposition financière supérieure à celle du Barça dont le double du salaire offert par le club espagnol. Si rien n’est acté, Sport annonce que Nico Williams devrait trancher entre le PSG et le Barça dans les prochaines heures.