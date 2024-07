Accord total entre Nico Williams et le Barça !

Le FC Barcelone s'efforce de finaliser la signature de Nico Williams, sa principale cible pour la fenêtre de transfert de l'été.

Les négociations avec l'agent du joueur de 22 ans se poursuivent depuis une semaine ou deux, et il semble que les derniers détails aient été réglés.

Selon El Chiringuito, un accord total a été trouvé entre Barcelone et l'agent de Williams. Un contrat de cinq ans a été proposé et il ne reste plus qu'à l'ailier de l'Athletic Club de donner son accord pour que la transaction ait lieu.

Williams a profité d'un repos bien mérité après la conclusion de l'Euro 2024, et son agent s'est occupé de son avenir. Malgré l'intérêt marqué de la Premier League, il semble que Barcelone soit sa prochaine destination s'il décide de quitter l'Athletic.

Une fois que Williams aura donné son accord au FC Barcelone, celui-ci procédera au paiement de sa clause libératoire de 58 millions d'euros, s'assurant ainsi l'une des recrues de l'été. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir avant que tout ne soit terminé.